Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась фигурой в спортивном образе

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в топе и легинсах после тренировки. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Рози Хантингтон-Уайтли позировала в бежевых легинсах и укороченном топе с глубоким декольте. Образ дополнили высокие носки и кроссовки, а также сумка Birkin от Hermes. Волосы она уложила в высокий пучок и отказалась от макияжа. Поклонники остались в восторге от фигуры модели и написали об этом в комментариях.

«Машина», «Шикарная», «Потрясающая», «Красивая», — написали они.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.

В октябре модель заявила, что ее выгоняли со съемок из-за пышной фигуры.