Мама Виктории Бони показала результаты «неудачной» пластической операции

Больше года назад маме Виктории Бони Галине Ивановне сделали пластику лица у хирурга, которого подобрала для нее дочь. После этого, на удивление подписчиков, результатами подтяжки от дубайского медика Максима Иванчука блогерша не делилась. И, как позже выяснилось, не просто так: «улучшайзинг» пошел не по плану, и вместо заметного омоложения женщина получила крупные рубцы, дыры в лице и даже некроз.

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В разговоре с Super Виктория признавалась, что хочет обличить горе-доктора. По словам Бони, после манипуляций Иванчука лицо ее мамы было парализовано на 30%, при этом помощь хирурга ограничивалась советами нанести на страшную рану крем. Чтобы восстановить справедливость, мать Бони подала в суд. Более того, появлялась информация, что адвокат семьи планировал проверить Иванчука на наличие у него лицензии. Super, в свою очередь, выяснил, что заявленная на сайте хирурга информация об образовании не является достоверной.

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Но теперь Галина Ивановна, похоже, резко изменила свое мнение. Накануне в аккаунте Иванчука в запрещенной сети появилось видео, в котором женщина рассказала совсем другую историю.

«Всегда чувствовала рядом поддержку, заботу о своем здоровье от доктора Максима и его команды. Сейчас я себя чувствую очень хорошо, лучше на девяносто процентов, чем было. Хейтерам я передаю большой пламенный привет. Как вы за меня беспокоились?! Я чувствую себя прекрасно, все идет по плану под чутким руководством доктора», — поделилась Галина Ивановна.

И заодно призналась, что любит Иванчука как родного сына.

Пользователи Сети от такого поворота событий остались, мягко скажем, в недоумении.

«Смех и только, привыкли из людей делать дураков», «Веселые истории в журнале "Ералаш"», «Боня сама его хейтила и выложила видео. Сейчас будто ничего и не было, непонятно», «Когнитивный диссонанс в действии», «Мой шок в шоке», «Так вот откуда у Виктории "Порш" новый», «Сколько он заплатил Боням, чтобы они этот концерт устроили», — обсуждают подписчики хирурга.

При этом многие из них отметили, что хотели бы увидеть итог трансформации без излишнего макияжа, фильтров и прически, скрывающей нижнюю треть лица.

Ранее Звезда «Дома-2» Анастасия Лисова показала лицо через 3 недели после подтяжки. Осторожно, видео не для слабонервных!

* Запрещен в РФ.