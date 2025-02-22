Как сделать естественный повседневный макияж за десять минут

Казалось бы, умение делать макияж должно быть «в крови» у каждой женщины. Но стоит посмотреть на лица случайных прохожих на улице, как становится ясно — красились они явно либо в полумраке, либо вообще не имеют навыков простейшего мейкапа на каждый день. Премиум-стилист Наталья Малахова подготовила мини-инструкцию для будничного макияжа, с которым справится любая. Достаточно иметь под рукой набор обязательных компонентов косметики. Предупредим сразу — только помадой и тушью для ресниц не обойдетесь. Зато результат получится настолько приятным, что процедура сразу войдет в привычный утренний распорядок дня.

Список косметики

Эксперт перечислила несколько продуктов, которые позволят сделать безупречный завершенный макияж, который будет смотреться при дневном свете максимально натурально, подчеркивать достоинства лица и маскировать недостатки. Это, прежде всего, тональная основа, консилер, пудра, сухой скульптор, румяна, хайлайтер, два карандаша (для бровей и для век) и блеск для губ.

Убираем синяки под глазами и выравниваем тон

Прежде чем приступить к макияжу, важно увлажнить и очистить кожу лица с помощью тоника или мезотонера и любого легкого дневного крема (сыворотки).

«Далее наносим тональную основу влажным бьюти-блендером. Так она ляжет тонко и равномерно. После берем консилер и подсвечиваем участки, которые нужно высветлить: область около глаз, центр лба и можно немного подбородок. Затем нужно закрепить результат сухой текстурой (пудра)», — говорит Малахова.

Формируем красивые скулы

Делаем скульптурирование с помощью скульптора:

«Затемняем височные доли, скуловые зоны, можно пройтись по спинке носа и линии вдоль подбородка, чтобы очертания лица были более четкими».

Чуть выше скульптора на скулах наносим румяна от висков в сторону губ. Можно нанести их также под бровь, на внешний угол глаза. Это придаст взгляду более свежий вид.

Высвечиваем достоинства

Хайлайтером важно пользоваться максимально деликатно, чтобы избежать нарочито светящегося эффекта. Наносим его на самые выступающие части лица: это самая высокая точка скулы, подвижное веко глаза, область верхней губы.

Прорисовываем брови, глаза и губы

Карандашом для бровей тоже лучше орудовать осторожнее. Сначала без нажима прорисовываем контур, создавая форму с естественным изгибом. Можно создать эффект волосков или же растушевать, чтобы был эффект натуральности.