Нежнее нежного: семь платьев весны в пастельных оттенках

Весной даже самые бунтарски настроенные дамы вдруг начинают вить кудри и ищут в шкафу (а кто-то и в магазине) что-то летящее, невесомое, нежных оттенков и изысканных принтов, которые подчеркнут женственность и элегантность. И это правильно! Обсуждаем со стилистом Машей Ведерниковой семь ключевых трендов в расцветках платьев этого сезона, которые стоит рассмотреть для обновления гардероба.

Платья в оттенках пудрово-розового

Пудрово-розовый цвет вновь занимает лидирующие позиции в модных коллекциях. Этот нежный оттенок придает образу романтичность и утонченность.

«Платья в этой гамме идеально сочетаются с аксессуарами нейтральных тонов, такими как бежевые туфли или сумки. Для создания контраста можно добавить элементы глубоких оттенков, например, бордового или темно-синего. Этот цвет универсален и подходит для различных мероприятий — от повседневных прогулок до торжественных событий», — объясняет эксперт.

Лавандовые мотивы

Оттенки фиолетового, особенно лаванды, становятся неотъемлемой частью весеннего гардероба. Лавандовые платья освежают образ и придают ему загадочность. Сочетайте их с серебристыми или белыми аксессуарами для создания легкого и воздушного ансамбля. Для более смелых сочетаний подойдут аксессуары желтого или зеленого цветов, создающие интересный контраст. Лавандовый цвет прекрасно гармонирует с натуральными тканями, такими как лен или хлопок, подчеркивая естественность и комфорт.

Мятная свежесть

Мятный цвет приносит ощущение прохлады и свежести, идеально подходя для весенних дней. Платья мятных оттенков прекрасно смотрятся в сочетании с пастельными тонами, такими как персиковый или кремовый.

«Для создания более выразительного образа можно добавить аксессуары золотистого или кораллового цвета. Мятные платья подходят для дневных мероприятий и прекрасно вписываются в повседневный стиль», — говорит стилист.

Небесно-голубые акценты

Небесно-голубой цвет символизирует легкость и спокойствие. Платья этого оттенка создают ощущение безмятежности и романтики. Сочетайте их с белыми или серебристыми аксессуарами для достижения гармоничного образа. Для более динамичного сочетания подойдут аксессуары насыщенных цветов, таких как красный или оранжевый. Небесно-голубые платья универсальны и подходят как для офисного стиля, так и для вечерних выходов.

Лимонно-желтые всплески

Такие платья привлекают внимание и дарят позитивное настроение. Их можно сочетать с нейтральными аксессуарами, такими как серые или бежевые, чтобы сбалансировать яркость образа. Для смелых модниц подойдут сочетания с фиолетовыми или шоколадными элементами, создающими эффектный контраст.

Прозрачные ткани и пастельные тона

Прозрачные материалы, например, шифон и органза, в сочетании с пастельными оттенками создают нежный и романтичный образ. Платья из таких тканей придают легкость и воздушность, подчеркивая женственность. Сочетайте их с минималистичными аксессуарами, чтобы не перегружать образ. Прозрачные платья подходят для вечерних мероприятий и особых случаев, где требуется элегантность и утонченность.

Цветочные принты в нежных оттенках

Цветочные узоры остаются актуальными и в этом сезоне, особенно в пастельных тонах. Платья с такими принтами придают образу романтичность и свежесть. Сочетайте их с однотонными аксессуарами, перекликающимися с цветами на платье, для создания цельного образа.