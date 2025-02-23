Как выбрать нюдовую помаду

Специалисты по макияжу рассказали, как правильно выбрать нюдовую помаду, сообщает издание «Лиза».

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Есть семь простых лайфхаков, которые упростят этот выбор.

Во-первых, эксперты советуют проверять цвет не на руке, а на мочке уха. Дело в том, что цвет кожи в этом месте наиболее приближен к натуральному оттенку губ. Этот трюк давно используют визажисты на модных показах.

Во-вторых, цвет губ немного меняется в течение дня, поэтому лучше выбирать косметику для них после обеда из-за усиленного кровообращения. Если есть не хочется, это можно сделать после перекуса с кофе.

Также стоит ориентироваться на цвет вен, перевернув руку. Если они зеленоватого оттенка, обратите внимание на помаду с персиковым подтоном, а если синие – то на розовые нюды.

Четвертый лайфхак подразумевает применение современных технологий: сфотографируйтесь в негативе и посмотрите, подходит ли оттенок помады к вашему тону кожи. Также можно перевести фото в негатив с помощью фильтров в телефоне.

Важно помнить еще один момент: для подбора нюдовой помады не столь важен цвет глаз, как радужки. Необходимо выбирать нюд в той же цветовой температуре. Например, если у карих глаз золотистая радужка, то и средство должно быть с таким подтоном.

Внимательно рассмотрите помаду при свете заката – нюд выглядит гармонично именно в этом свете. Именно по этой причине визажисты часто назначают тестовый макияж на вечерние часы.

Существует также метод «чайного пакетика», который поможет легко определить цвет нюда. Необходимо взять остывший пакетик, приложить к губам и проследить, какой оттенок приобрела кожа. Этот лайфхак проявит ваш подтон, поэтому будет проще подобрать помаду.