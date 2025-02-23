Как продлить срок носки ресниц после наращивания

Эксперты рассказали, как дольше сохранить результат после наращивания или ламинирования ресниц, сообщает издание The Voice.

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В ходе ламинирования мастер наносит особый состав для того, чтобы родные ресницы были более блестящими и изогнутыми. При наращивании используются искусственные волоски, которые прикрепляются посредством специального клея.

Чтобы ресницы долгое время оставались ухоженными и красивыми, важно соблюдать определенные правила ухода.

Нужно помнить, что после обеих процедур нельзя мочить глаза в течение 12 часов, а также посещать сауну и бассейн в течение двух суток. Кроме того, стоит временно отказаться от увлажнителей воздуха дома.

В целом после процедур лучше спать только на спине, чтобы избежать заломов или изгибов ресниц. Упираться лицом в подушку точно не стоит.

Мастера напоминают о необходимости аккуратно расчесывать ресницы с помощью силиконовой щеточки. Это следует делать два раза в день, утром и вечером, избегая места прикрепления волосков.

Еще один лайфхак – отказ от средств для снятия макияжа на основе масла, поскольку жир делает клей менее эффективным. В результате неправильного ухода реснички могут отклеиваться и отпадать. Лучше использовать специальные сыворотки с пептидами, кератином и гидролизированными маслами.

Не все это знают, однако к процедурам ламинирования и наращивания ресниц лучше не прибегать беременным. Во время первого триместра происходит гормональная перестройка организма, поэтому специальный клей может не подействовать. Кроме того, о своем положении сообщите мастеру, чтобы он подобрал гипоаллергенные компоненты.

Тереть глаза после процедур нужно очень аккуратно или вовсе не прикасаться к верхнему веку. Также необходимо отказаться от полотенец с длинным ворсом и ватных дисков, так как они могут значительно снизить срок носки ресниц. Используйте косметику на водной основе, а при снятии макияжа – салфетки.

И, наконец, седьмой лайфхак относится к тем, кто носит контактные линзы. Снимать и надевать их стоит максимально осторожно, не задевая место крепления ресниц на верхнем веке. Если вы применяете капли, то лучше выбирать те, которые сделаны на нежирной водной основе.