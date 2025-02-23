Модель и бизнесвумен Белла Хадид снялась в леопардовом белье на ковбойском ранчо. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя Белла Хадид стала лицом новой коллекции бренда Frankies Bikinis. В ролике модель примерила несколько бикини и комплектов белья, в том числе коричневый вариант с леопардовым принтом. Манекенщица дополнила его черными кожаными чапами, длинными перчатками и платком на шею. Бизнесвумен сделали укладку с начесом и макияж в нюдовых тонах.

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В феврале прошлого года Белла Хадид объявила о запуске своей марки бесспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появились в продаже 5 мая. А позже знаменитость снялась в прозрачном боди из страз для новой рекламы бренда.

В сентябре Белла Хадид стала лицом нового выпуска журнала W Magazine. Модель предстала на обложке с голой грудью, которую обмотала кожаными ремнями. Звезда подиумов также надела телесные трусы, темно-коричневую прозрачную юбку и еще один ремень с бронзовой пряжкой.

Недавно Белла Хадид вышла на подиум после двух лет лечения болезни Лайма. Манекенщица приняла участие в показе бренда Saint Laurent.