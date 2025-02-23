Пять бьюти-процедур, которые нужны мужчине

«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — утверждал еще Александр Пушкин.

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Современный мужчина больше не ограничивается только гелем для бритья и дезодорантом. Уход за собой — это не роскошь, а необходимость, ведь внешний вид отражает уровень заботы о себе, здоровье и уверенность.

Мужская кожа отличается от женской: она более плотная, жирная, подвержена раздражению от бритья и склонна к появлению морщин в более позднем возрасте. Но это не значит, что о ней можно забыть. Есть пять бьюти-процедур, которые помогут мужчине выглядеть свежо, ухоженно и привлекательно, не тратя на это часы — разбираем их с косметологом Ириной Головиной.

Чистка лица: избавляемся от загрязнений и черных точек

Кожа мужчины выделяет на 20—30% больше себума (кожного жира), чем женская, а это значит, что поры быстрее забиваются, появляются черные точки, воспаления и тусклый цвет лица. Следовательно, без глубокого очищения лица не обойтись.

«Ультразвуковая чистка — мягко удаляет загрязнения, не травмируя кожу. Атравматическая чистка (с кислотами) — помогает тем, у кого кожа склонна к жирности и воспалениям. Механическая чистка нужна, если есть черные точки и прыщи, но требует правильного ухода после процедуры. Выполнять чистку в любом случае нужно один раз в 1—2 месяца, в зависимости от типа кожи. В результате кожа становится чище, ровнее, уходит жирный блеск, уменьшаются воспаления», — объясняет эксперт.

Пилинг: обновление кожи и предотвращение старения

Мужская кожа быстрее накапливает ороговевшие клетки, что делает ее серой, тусклой, шероховатой. Эксфолиация помогает убрать этот слой и запустить процесс обновления. Какие пилинги стоит попробовать?

Фруктовые кислоты (AHA, BHA) — очищают поры, борются с жирностью и неровностями. Лазерный пилинг хорош, если нужно убрать мелкие морщины и сделать кожу более упругой. Глубокий пилинг (салициловый, ретиноевый) подходит для устранения следов от акне и улучшения текстуры кожи. Эту процедуру стоит выполнять ежемесячно.

Коррекция бровей и оформление бороды

Густые, хаотично растущие брови или неухоженная борода могут испортить даже самый стильный образ. Коррекция бровей не значит сделать их «тонкими и женственными» — это про аккуратный, естественный вид.

«Важно удалять лишние волоски на переносице и под бровью, придать красивую форму — не менять кардинально, а просто сделать их опрятнее. Бороде требуется регулярное подравнивание и уход за кожей под волосами. Все это обычно проделывают раз в две-три недели. В результате лицо выглядит более ухоженным, взгляд становится открытым, а образ — стильным», — утверждает косметолог.

Маникюр и педикюр: ухоженные руки и ноги

Мужской маникюр — не про цветной лак, а про здоровый вид ногтей и рук. Никому не нравятся обкусанные ногти, заусенцы и потрескавшаяся кожа.

Что входит в мужской маникюр и педикюр? Удаление заусенцев и обработка кутикулы, придание ногтям аккуратной формы, увлажнение кожи рук и ног, легкий массаж для улучшения кровообращения. Выполнять процедуру нужно не реже раза в месяц.

Уход за волосами и кожей головы: предотвращение выпадения и перхоти

Мужчины все чаще сталкиваются с проблемой выпадения волос, зуда и перхоти (спасибо плохой экологии, вредным привычкам, фастфуду и стрессам). Но многие продолжают пользоваться обычными шампунями из супермаркета, которые не решают проблему.

Могут помочь: пилинг кожи головы (очищает поры, улучшает рост волос), массаж с сыворотками, который активирует волосяные фолликулы. Хороши кератиновые маски, они укрепляют волосы, делают их более плотными, и дарсонваль — аппарат для стимуляции роста волос.