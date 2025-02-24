Женщинам назвали необычный, но простой способ распутать длинные волосы

Распутать длинные волосы можно с помощью оливкового масла, кондиционера для волос или специального спрея, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Биолог подчеркнула, что расчесывать комок следует осторожно, чтобы не навредить локонам.

Чтобы аккуратно распутать волосы, особенно длинные, не пытайтесь сразу расчесать узел, это может привести к ломкости и повреждению волос. Возьмите кондиционер, масло, например кокосовое или аргановое, можно оливковое, или специальный спрей для распутывания, на крайний случай шампунь, нанесите и оставьте на пару минут, — сказала Лялина.

Она отметила, что важно расчесывать волосы от кончиков к корням по мелким прядям. Биолог посоветовала выбирать расческу с крупными зубьями или мягкой щетиной, чтобы минимизировать травмы.

Ну а если волосы сильно запутались, попробуйте распутать их в душе под струей воды с кондиционером. Если узел слишком плотный, можно попробовать аккуратно разрезать его ножницами, но это крайний вариант, — добавила Лялина.

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