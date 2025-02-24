Дань моде или проблемы с психикой: почему мы выбираем брендовые вещи

Сколько в вашем гардеробе брендовых дорогих вещей с узнаваемыми во всем мире логотипами? Наверняка, несколько таких точно найдется. Или же вы вовсе не признаете No name одежды и стремитесь заполучить в свою коллекцию только известные марки? В этом случае вам точно стоит узнать, откуда берется зависимость от брендов.

Сертифицрованный гипнотерапевт, мастер холистической терапии сознания Иван Барышев в беседе с WomanHit перечислил основные факторы, которые толкают потребителей скупать заведомо престижные марки одежды.

Социальный статус и признание

Брендовая одежда часто ассоциируется с высоким социальным статусом, напоминает эксперт.

«Многие люди верят, что ношение известных брендов поможет им выглядеть более респектабельно и привлекательно в глазах окружающих. Это может быть особенно важно в определенных социальных кругах, где внешний вид играет значительную роль. Бренд становится символом успеха, и люди стремятся продемонстрировать свою принадлежность к определенной социальной группе», — считает гипнотерапевт.

Влияние моды и культуры

Актуальные тренды во многом задают влиятельные личности, знаменитости. То и дело мелькая на экранах и красных дорожках в одежде определенных брендов, они оказывают мощное влияние на аудиторию. Желая хоть немного походить на «небожителей», мы начинаем судорожно искать в торговых центрах и онлайн-магазинах те самые вещи. Знаменитые кутюрье и стилисты тоже играют в формировании вкусов потребителей порой решающую роль. Мы скорее купим брюки или жакет той марки, что видели на свежем показе коллекции модного дизайнера, чем «ширпотреб», который носят все поголовно.

Психологические проблемы

А теперь к не слишком приятному фактору, о котором фанатам брендов будет едва ли приятно узнать.

«Низкая самооценка может заставлять человека искать подтверждение своей ценности через материальные вещи. Брендовая одежда может служить средством для повышения уверенности в себе и улучшения собственного имиджа. В этом контексте ношение дорогих вещей становится попыткой компенсировать внутренние комплексы», — говорит эксперт.

Долговечность и качество

Брендовая одежда стоит намного дороже «безымянных» не только из-за заветного логотипа. Наверняка, слышали такой совет от экспертов моды, что лучше приобрести две-три дизайнерских вещи, чем десяток бюджетных из масс-маркета. В этом есть здравое зерно, ведь бренды являются гарантом качества. При создании такой одежды используются ткани премиум-класса, да и качество пошива всегда на высоте. В этом случае покупка брендов полностью опрадана как грамотное вложение в свой гардероб.

Эмоциональная привязанность

Замечали за собой, что некоторые бренды подсознательно вызывают у вас положительные эмоции и воспоминания? К примеру, мама в детстве дала вам примерить маленькое черное платье известной марки, и вы влюбились в то, как безупречно оно сидит на фигуре. Или же мужчина оценил ваши фирменные часы, и теперь в вашей коллекции появились другие аксессуары и одежда именно этого бренда. Это абсолютно закономерно и точно не похоже на маниакальное стремление слепо скупать дорогие вещи. Вы делаете это осознанно, дарите себе приятные ощущения, и поступаете совершенно правильно.

Гипнотерапевт подчеркивает, что порой желание носить брендовую одежду может быть вызвано сразу несколькими вышеперечисленными причинами: