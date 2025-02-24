Дизайнеры ответили, какие шубы сейчас в моде

Также вновь возвращается мех из натуральной шерсти. Причина в том, что продукты из пластика, которым является искусственный мех, наносят непоправимый удар по экологии, и теперь мировые бренды вынуждены балансировать между снижением вреда для природы и протестами зоозащитников. Но молодежь выбирает винтаж — натуральные шубы 30-летней давности

В этом году на пике моды находится ненатуральный мех, при этом в Европе активно развивается его производство из материалов, не содержащих пластика, пишет Financial Times. Мех из синтетических волокон вроде полиэстера и акрила долговечен в носке, но на его разложение могут уйти сотни лет. Поэтому идут эксперименты с другими материалами: от переработанных тканей до полностью растительных волокон. Так, Burberry выпустила в этом году шубу из вискозы и хлопка. Ее цена почти 5 тысяч фунтов (около 600 тысяч рублей).

В 2023 году бренд Stella McCartney сделал шубы из савиана — меха на растительной основе, созданного из сельскохозяйственных отходов крапивы, льна и конопли. Шерстяная промышленность также предлагает роскошные альтернативы меху. Еще в 2022 году Loro Piana представила CashFur — кашемир, сотканный из овчины. Теперь он является основным продуктом ее зимних коллекций и представлен в повседневных куртках и аксессуарах, похожих на флис. «Шерстяной мех» включают в свои коллекции Max Mara и нью-йоркский дизайнер Габриэла Херст. Ее роскошные пальто стоят в рублях тоже порядка 600 тысяч.

Молодежи недоступны дорогие наряды, и они носят искусственный мех, который засоряет природу. Но сейчас появился тренд на винтажные шубы, и он завоевывает мир. Говорит профессор истории моды академии художеств Милана Любовь Попова:

«В семидесятые годы я купила пальто, которое кажется каракулевым, но на самом деле все было сделано из чистой шерсти. То есть это не ново, но это дорого, потому что превратить шерсть в эффект каракулевой шубы непросто. Вы знаете, сейчас тренд какой? Молодые ребята — и девочки, и мальчики — поголовно покупают винтажные шубы, которые стоят недорого. Это самое экологически правильное поведение. Я могу добавить, что Armani, например, последние годы пользуется овчиной. Мы же не все вегетарианцы, естественно, у нас есть тоже и кожа, и натуральные меха от тех же животных: козы, овцы, кролики», — Любовь Попова, профессор истории моды академии художеств Милана.

В России молодежь тоже выбирает винтаж, но ей по карману только советские шубы, а цены на европейские бренды кусаются. Правда, искусственный мех от знаменитых дизайнеров тоже частенько продается по заоблачным ценам, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец:

— Во всем мире этот тренд, потому что вернулся силуэт. Сейчас найти такую шубу можно только за очень большие деньги, у каких-то суперлакшери брендов. А в секонд-хенде, на барахолках можно найти шубу наших родителей, и это будет выглядеть прекрасно, причем и на парнях, и на девушках. Вроде как ты даешь вторую жизнь — в этом тоже есть некая философия.

— Мех, который натуральный, но растительный — из хлопка, вискозы, — где-то проявляет себя? Или это пока экзотика, потому что слишком дорого?

— Я примерял полушубок искусственный. Детская шуба, как была в пятидесятых. Дети ходили в таких в детский садик. Я примерял такую шубу за 15 тысяч евро. Это 1,5 млн рублей. Бренды берут за имя. Искусственный мех всегда выглядит модно, натуральный мех — только богато.

В целом же эксперты без энтузиазма отнеслись к экологическим изыскам модельеров. Говорят, что больше всего за модой следит молодежь, у которой нет больших денег, а они выбирают продукцию сегмента H&M и Zara, покупая ее по доступным ценам. Поэтому эта технология должна дойти до сетей fast fashion: пока меха из крапивы, хлопка и даже из шерсти остаются в дорогой нише, этот рынок будет узким.