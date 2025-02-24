Доктор дал рекомендации, как избавиться от жировиков на лице

Милии или, как принято называть в народе, «жировики» и «просянка» — это мелкие подкожные бугорки белого цвета. Почему они возникают и как с ними бороться, «Клопс» рассказала врач-дерматолог, косметолог Анна Смольянова.

Подобные образования чаще наблюдают под внешним кожным слоем века, вокруг глаз и носа, а также на подбородке и щеках.

«Когда сальная железа работает активно, а выделяемый секрет (себум) не имеет выхода — закрыт тонкой кожей, то появляются милии», — пояснила дерматолог.

Белые жировички могут быть генетической особенностью, так называемыми «гранулами Фордайса». Тогда они появляются и на коже губ.

«В этой ситуации скорректировать их невозможно никаким образом, кроме косметического татуажа», — обратила внимание доктор.

Милии нередко возникают из-за неправильного ухода за кожей, приводящего к закупорке пор. Анна Смольяна рекомендует рассмотреть для лечения в домашних условиях гликолевую кислоту.

«Можно применять тоники с этим веществом. Оно хорошо проникает в глубокие слои кожи и способствует ускорению деления клеток», — посоветовала косметолог.

Важно

Если милии в большом количестве появились в области век — это повод проверить внутренние органы. Обильное выделение кожного сала часто связано с проблемами жёлчного пузыря и поджелудочной железы.