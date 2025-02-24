Стилист рассказал, какие юбки будут в моде весной

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал трендом юбки из бусин.

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«Посмотрел показ бренда S.S.Daley и мне очень приглянулась юбка из бусин, которые как пазл сложились в цветочный узор. Похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок. Интересная тенденция. Нравится», — написал эксперт.

Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона. Ведущий «Модного приговора» посоветовал сочетать их с высокими сапогами, ботфортами или с плотными колготками. Стилист отметил, что летом шорты можно будет стилизовать с балетками, лоферами или шлепанцами. По словам эксперта, мужские бермуды также не потеряют своей актуальности.