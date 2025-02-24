Что будет в тренде этой весной

Весна уже на пороге и хочется обновить гардероб. Что же будет актуально в этом сезоне? Об этом рассказывает Яна Недзвцевкая.

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“Знаменитые стилисты и маститые модельеры, модные и не очень бренды, вся мировая fashion- индустрия зашла в тупик. Мы больше не хотим носить то, что нам рекомендуют и что настойчиво проталкивают в наши неокрепшие умы ушлые маркетологи”, – говорит дизайнер.

Этой весной главным цветом назван синий и все его оттенки – от небесно-голубого до сапфирового. А это значит: солнце, море и никаких проблем. “Не помню, когда летом мы не носили этот цвет, он всегда был с нами. Он вдохновляет, радует глаз и очень к лицу девушкам с любым цветом глаз, особенно томным блондинкам”, – комментирует Яна.

Синий цвет царил на показах весна-лето 2025 у брендов Etro, Louis Vuitton и Roberto Cavalli.

Легкие брючные костюмы LO – хороший выбор для этой весны. А изящные юбки с косым кроем в трогательный горошек – прекрасны для любой , даже самой проблемной фигуры.

Еще сразу два тренда в одном – это будуарная история из изящных кружевных полупрозрачных топов и юбок. “На мой взгляд, прозрачность и кружево – тренды такие же вечные, как сама мода. Не могу вспомнить ни одного сезона без того, чтобы на подиумах мира бренды первых линий не показали прозрачный легкий шифон и кружево”, – признается дизайнер.

Уже не первый сезон модницы носят сверху брюк прозрачные юбки. Это вполне можно взять на вооружение и нам с вами, если есть лишние деньги. Симпатичные прозрачные образы показали этой весной Cecilie Bahnsen и Alexander McQueen и LO.

Брючные костюмы. Если у Mugler – это изящный приталенный жакет, то у Vivienne Westwood и Saint Laurent – это скорее двубортные тяжелые жакеты все с теми же огромными плечами, которые никак не могут внедрить в массы далекие от нашей с вами жизни дизайнеры. И вот носителями таких “доспехов” остаются разве что Ксюша Собчак и пара известных девушек стендаперов, небольшого роста, которые смотрятся довольно смешно в огромных жакетах не по размеру.

Стильные брючные костюмы у бренда LO c жакетами без рукава – хорошая альтернатива громадным жакетам не по росту от Vivienne Westwood.

Стиль бохо давно полюбился модным девушкам во всем мире. Он расслабляет, позволяет фантазировать как кому хочется, нарушает строгие рамки силуэта, позволяет составлять самые невероятные и сложные образы.

“Стиль ретро продолжает быть в тренде, хотя все те же многострадальные 50-е были процитированы столько раз, что уже давно набили всем нам оскомину. Тем не менее – фонарики, крупные пуговицы, короткие жакетики, круглые и отложные воротнички, городе всех размеров и форм – всю эту милоту 50-х вполне можно вытащить из пыльных шкафов ваших бабушек”, – считает Яна Недзвецкая

От нарочитой маскулинности наконец-то мода возвращается к женственности. А значит – V-образным вырезам, тонким талиям и глубоким декольте как у Max Mara, Marco Rambaldi и Stella McCartney. Красивые платья и изящные жакеты с таким вырезом можно найти в весенней коллекции LO.

Цветочные принты в этом сезоне особенно хороши в монохроме ярких и сочных оттенков – от томного фанданго до яркого голливудского светло-вишневого, от цвета циан до бирюзового жемчуга. А если смешать эти два цвета в одном образе – наряд получится смелым и запоминающимся, как у бренда LO

Кожа на все времена, сезоны и тысячелетия – это наше все. Нет такой страны, где бы кожу не носили круглый год и по любому поводу. В этом сезоне хороши из искусственной кожи и красивые укороченные рубашки-бомберы, и свободные брюки.

Монохром на показах Issey Miyake, Hermès и Lacoste был предсказуем. Монохром помогает не заморачиваться с цветами образа и не слишком долго думать, стоя перед шкафом, набитым одеждой. Здесь самое главное – выбрать разные фактуры ткани, чтобы не выглядеть слишком скучно. Смело миксуйте экокожу, кружево и трикотаж в одном образе одного цвета.

Драматические сочетания красного и черного добавляют в тренды немного рокового стиля.

Нужно позволить себе иногда выделиться среди скучной серой толпы своим ярким сочным и смелым образом. Прослыть «роковухой» – не самый плохой имидж.

Платье макси – тренд на всю ту же, так любимую нами женственность. Ярусные летние платья опять в моде! И пусть они будут светлых и вкусных тонов – от молодого шоколада до небесной лазури.