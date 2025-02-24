Внешность некоторых звезд на премии Гильдии актеров США испугала фанатов

В Лос-Анджелесе состоялась премия Гильдии актеров США, где традиционно собрались самые заметные звезды Голливуда. Внешность некоторых из них по-настоящему шокировала фанатов.

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«Не все именитые артисты обратили на себя внимание широкой публики. Общественность то и дело обсуждала нездоровую худобу сладкоголосой Арианы Гранде, которая будто скоро исчезнет!» – передает Starhit.

62-летняя звезда «Субстанции» Деми Мур наглядно демонстрирует, что можно прекрасно выглядеть в любом возрасте. Каждый ее выход на публику вызывает обсуждение в СМИ, и многие журналисты отмечают, что она становится все стройнее. Похоже, Деми тщательно следит за своей фигурой и не позволяет себе расслабляться в вопросах питания и тренировок. Не секрет, что она обладает сильной волей и умеет поддерживать себя в форме, чтобы блистать на красной ковровой дорожке. Такие изменения во внешности неизменно обсуждают СМИ и поклонники звезды.

Заставляет фанатов беспокоиться о своем здоровье и Селена Гомез. В последнее время она заметно преобразилась – на протяжении длительного времени она страдала из-за лишнего веса, который набрала во время сложного лечения от красной волчанки. Однако теперь с каждым выходом в свет Селена становится все стройнее, что становится поводом для тревоги общественности.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что актриса из Хабаровска сыграет с Галустяном и Светлаковым в камбэке «Наша Russia».