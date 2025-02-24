Канадского певца Джастина Бибера подняли на смех в сети из-за наряда. Материал приводит Daily Mail.

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30-летний исполнитель посетил в Западном Голливуде открытие поп-ап-магазина (временная торговая точка — прим. «Ленты.ру») своей жены — американской модели Хейли Бибер. Он появился перед камерами в спадающих голубых джинсах с чрезмерно длинными и широкими штанинами, огромных черных ботинках, кожаной куртке и облегающем голову белом головном уборе.

Читатели оценили внешний вид артиста в комментариях.

«Попай (Моряк Попай — герой американских комиксов и мультфильмов, прим. "Ленты.ру") первый так оделся», «Звонил Микки-Маус и требовал вернуть ему свою обувь!», «Где он берет все эти клоунские костюмы?», «Его шапка похожа на презерватив», «Полиция моды разыскивает преступников!» — заявили юзеры.

Ранее фото с оголившимся на улице Бибером описали в сети фразой «явная депрессия».