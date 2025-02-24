Безвредная биозавивка — миф или реальность

Иметь шикарный прикорневой объем и плавную волну струящихся волос, не тратя время на плойки и бигуди — мечта многих девушек. Особенно распространены такие прически стали с ростом популярности дорам. Именно с экранов корейских сериалов и сошел новый тренд на корейскую биозавивку.

Но действительно ли приставка «био» значит, что процедура безопасна? И чем она отличается от химической завивки, которую так любили модницы 90-х?

Поможет разобраться в вопросе Анастасия Савельева — преподаватель, технолог по парикмахерскому мастерству со стажем работы 18 лет, чемпионка России, гран-при чемпионата «Созвездие Кавказа».

Чем отличаются процедуры

Начнем с того, что химическая и биозавивка — это процедуры, которые воздействуют на волосы различными способами. Химическая завивка разрушает их структуру, так как во время процесса завивки наносятся кислотные или щелочные составы. В то время, как при биозавивке используются натуральные белковые компоненты, которые временно меняют форму волоса, не разрушая его структуру.

Анастасия комментирует:

«Качество волос после процедур разное — от биозавивки оно несомненно лучше. Более того, эффект от химической завивки держится гораздо дольше, пока ее не срежем, а биозавивка прослужит 3—6 месяцев. Также стоимость биозавивки гораздо дороже из-за цены за состав, в который входят дорогие компоненты, способные не разгружать структуру волоса. Главный плюс биозавивки в том, что завиток постепенно выпрямляется и волосы не нужно сращивать, как в случае с химической».

Кому можно делать биозавивку

В биозавивке есть несколько составов, которые мастер подбирает по типу вашего волоса: для натуральных и трудно поддающихся, для окрашенных волос, для мелированных и осветленных.

«Желательно предварительно проконсультироваться с мастером, так как бывают и сложные случаи, когда специалист вынужден отказать в процедуре», — предостерегает эксперт.

Стоит отметить, что окрашивание можно делать за 10—14 дней до или после процедуры.

«Мой совет: окрашивание желательно проводить после процедуры биозавивки волос, так как состав вымывает пигмент (цвет). А вот проводить повторно процедуру можно уже через 3—4 месяца», — говорит эксперт.

От чего зависит срок «носки» биозавивки

У биозавивки есть нюанс — от состояния ваших волос будет зависеть результат процедуры, срок носки и качество волос после того, как состав окончательно смоется. Чем лучше состояние волос и уход после процедуры, тем дольше продержится прическа.

Мастер порекомендовала придерживаться следующих правил для продления срока носки завитков и сохранения состояния волос:

После процедуры 2—3 дня не мыть, не мочить и не закалывать волосы;

Подбирать уход для кудрявых волос, который содержит ухаживающие компоненты. Локонам требуется увлажнение и питание;

Исключить наличие в составах силиконов, которые могут выпрямить завиток;

Расчесывать волосы влажными, после нанесения ухода.

Дополнительный стайлинг

Если вы ожидаете, что процедура избавит вас от необходимости стайлинга, то это не совсем так. Завивка — прежде всего основа под укладку. Да, мастер придаст вашим волосам определенную форму, но их все также нужно будет укладывать и сушить, но уже определенным образом для придания нужного вам эффекта волны. Также для создания локонов необходимо будет использовать средства: крема, гели, пенки.

Какой завиток дает биозавивка

По словам Анастасии, размер завитка зависит от выбранных коклюшек, точнее их диаметра, длины и типа ваших волос. Лучше, конечно, доверить этот момент мастеру, который подберет более подходящий вариант именно для вас. Стоит отметить, что также вы можете создать прикорневой объем без создания волн по длине волос.

В чем отличие биозавивки от долговременной укладки

Чаще всего в социальных сетях можно увидеть, как биозавивку называют «долговременной укладкой». В действительности же это просто маркетинговый ход, который помогает клиенткам салонов красоты чувствовать себя увереннее при выборе процедуры и избавляет от отсылок к химической завивке. И неспроста — уверена, многие наслышаны о ее вреде для волос и о долгом восстановлении после применения составов.

Что выбрать — химическую или биозавивку, или же вовсе утюжок и бигуди — решать вам. Главное, помнить, что тренды и настроение на красивый завиток на волосах приходят и уходят, а здоровье волос не так легко восстановить.