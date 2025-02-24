Названа модная замена белой футболке на весну

Редакторы французской версии Vogue назвали модную замену белой футболке на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа модная замена белой футболке на весну
© Lenta.ru

По словам журналистов, в грядущем теплом сезоне более актуальными станут различные варианты майки-алкоголички. Например, с цветной каймой, широким П-образным вырезом или в более спортивном стиле. Отмечается, что подобные предметы гардероба продемонстрировали в своих коллекциях многие известные бренды, включая Ralph Lauren, Dior, Gucci и Acne Studios.

При этом сочетать данные изделия предлагается как с повседневными так и вечерними нарядами. В том числе с джинсами, прозрачными и мини-юбками и широкими брюками.

Ранее в феврале сообщалось, что один популярный у мужчин вид обуви станет трендом у женщин весной 2025 года.

Тренды