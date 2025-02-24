Семь главных трендов в макияже на весну

Хорошие новости: эта весна обещает нам всем свободу, свежесть и игру с текстурами, когда речь заходит о макияже. Визажисты все больше отказываются от четких канонов, предлагая подчеркивать природную красоту и адаптировать тренды под индивидуальные черты. Главный принцип — макияж должен работать на вас, а не наоборот. Что будет в центре внимания этой весной? Вместе с визажистом Любовью Брусницыной мы выделили семь главных тенденций — и вот советы, как воплотить в жизнь эту красоту.

«Живая» кожа: эффект естественного сияния

Гладкая, увлажненная кожа — основа модного макияжа. Матовые тональные основы уходят в прошлое, уступая место сывороточному финишу, легким текстурам, отражающим свет. Главное — не перегружать лицо, а подчеркивать естественное свечение.

Совет визажиста: «используйте тональные кремы с эффектом „второй кожи“ и каплю жидкого хайлайтера, смешанного с увлажняющим кремом. Никакой перегруженности — только свежесть».

Натуральные брови: свобода и мягкость

Если в предыдущие сезоны брови были четкими и графичными (привет всем, кто успел сделать перманент), то теперь они максимально естественные, пушистые, чуть небрежные. Форма — мягкая, цвет — на полтона темнее натурального, текстура — воздушная.

Расчешите брови вверх, зафиксируйте прозрачным гелем. Если нужно добавить густоты, используйте оттеночный воск или тушь для бровей — главное, чтобы эффект был естественным.

Коралловые и розовые румяна: весенний румянец в центре внимания

Весна — это всегда про здоровый румянец, будто после прогулки на свежем воздухе под лучами солнца. Тренд — кремовые и гелевые текстуры в оттенках коралла, персика, клубничного розового. Румяна наносят не только на скулы, но и на переносицу, виски и даже веки — это создает эффект юности и свежести.

«Выбирайте румяна с легкой, тающей текстурой. Наносите их пальцами или влажным спонжем, вбивающими движениями — так они сольются с кожей и будут выглядеть естественно», — советует эксперт.

«Глянцевые» веки: блеск вместо теней

Тени с эффектом влажного блеска делают взгляд глубоким и выразительным. Это могут быть жидкие кремовые тени, прозрачные гели с шиммером или даже блеск для губ, нанесенный на веки. Цвета — нюд, розовое золото, персик, бронза. Чтобы тени не скатывались, используйте кремовую базу. Если наносите блеск — только в центр века, чтобы не перегружать макияж.

Цветная тушь: легкий намек на яркость

Классическая черная тушь по-прежнему в моде, но весной ее активно заменяют оттенки темного бордо, синего, шоколадного, оливкового. Такой макияж смотрится интереснее, но при этом остается элегантным.

«Если боитесь экспериментировать, попробуйте прокрасить только нижние ресницы цветной тушью — эффект будет тонким, но выразительным», — напоминает визажист.

Губы без четкого контура: легкий «поцелуй» цвета

На смену графичным матовым помадам приходят размытые, слегка растушеванные губы, будто цвет естественно впитался в кожу. Главные оттенки — ягодный, персиковый, нюдово-розовый. Наносите помаду подушечками пальцев, слегка вбивая ее в губы. Если хочется больше стойкости — используйте тинты или помады-бальзамы.

Металлик и сияние: детали, которые привлекают внимание

Мерцающие акценты — это не обязательно сложный макияж. Иногда достаточно тонкой полоски металлической подводки, капли хайлайтера в уголках глаз или легкого сияния на губах. В моде мягкие золотые, серебристые и жемчужные переливы.