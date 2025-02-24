Российский бренд Forward представил обновленную коллекцию одежды Football. В капсуле появилась детская спортивная одежда, а также тренировочные брюки и куртки. При этом в коллекции по-прежнему сделан упор на качественной футбольной форме.

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«Когда создавали коллекцию, мы учли, что для многих футбол – это больше, чем игра. Это символ единства и дисциплины, спортивное искусство, требующее максимальной самоотдачи. Это не просто спорт, а целая философия, великая игра для тех, кто готов выкладываться не только на поле, но и в жизни. Эти ценности, объединившие любителей футбола, профессиональных спортсменов и болельщиков, легли в основу новой коллекции одежды от Forward. Каждая вещь наполнена энергией победы и стремлением к достижению лучших результатов», – сообщили в пресс-службе Forward.

Уникальную концепцию дополняют качественные материалы. Все изделия сшиты из износостойких, гипоаллергенных тканей с терморегулирующими и влагоотводящими свойствами. Одежда не раздражает кожу и сохраняет прохладу даже при интенсивных физических нагрузках.

По просьбе игроков профессиональных клубов шевроны сделали из мягкого силикона. В отличие от стандартных нашивок, такие нанесения не натирают и не доставляют игрокам дискомфорт.

Перед запуском новой линейки все вещи протестировали профессиональные спортсмены. Они участвовали в разработке одежды, благодаря чему мы смогли продумать все до мельчайших деталей.