Новая коллекция футболок бренда Ebanat развеселила пользователей Сети

Китайский бренд Ebanat представил новую коллекцию мужской одежды и развеселил пользователей сети из России. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице модной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в конце января бренд разместил видео, в котором манекенщик позировал перед камерой в белой футболке с высоким воротником. На размещенных кадрах видно, что на нем присутствует надпись Ebanat, напечатанная черным шрифтом.

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Ролик завирусился в Telegram-каналах и стал популярным среди русскоязычных пользователей в начале этой недели.

«Так, а женская линейка есть?», «Какая цена? Пора выходить на российский рынок», «А вы знаете, что только что взорвали рунет?», «Жаль, 23 февраля уже прошло», «Ура, теперь есть что подарить некоторым людям», «Я тоже хочу, но носить стесняюсь», — писали они в комментариях под видео.

В октябре прошлого года испанский бренд Bershka также представил в своих магазинах новую коллекцию одежды и аксессуаров и взволновал русскоязычных пользователей.