Стрижка андеркат: как она выглядит и каким мужчинам подойдет

Выбрать подходящую, стильную и при этом лёгкую в уходе стрижку – задача со звёздочкой. К тому же сегодня идей для экспериментов огромное множество: от классики, проверенной временем, до ультрамодных, как маллет. Если же вы захотели совместить стиль, удобство и современный вид, рекомендуем присмотреться к стрижке андеркат. Этот вариант полюбился многим мужчинам. И не зря!

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Андеркат идеально подойдёт людям с абсолютно разным стилем жизни и вкусами. К тому же стрижка не требует много усилий для поддержания стильного вида. Разбираемся вместе с экспертом, в чём её особенность и почему она так популярна.

«Андеркат — стильная и универсальная стрижка, которая уже несколько десятилетий остаётся популярной у мужчин по всему миру. Её отличительная черта — чёткий контраст между короткой и длинной частью волос. Рассказываю, кому лучше всего подойдёт андеркат», — Валерий Безлюдный, барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA.

Особенности стрижки

Главная особенность стрижки андеркат — контраст. Она отличается очень короткими волосами на висках и длинными — на верхней части. Такой яркий переход создаёт стильный и современный образ, который сразу привлекает внимание. Ещё один плюс — универсальность. Длина и текстура верхней части могут быть совершенно разными: от аккуратной укладки назад до хаотичных прядей или даже кудрей.

Кроме того, андеркат позволяет экспериментировать. Можно добавить выбритые узоры, поиграть с плавностью перехода на висках или даже окрасить верхнюю часть в яркий цвет. Такую стрижку можно адаптировать под любой стиль: классика, деловой или смелый уличный.

Нужно отметить и практичность. В целом андеркат легко укладывается, а уход за короткими зонами занимает минимум времени. Именно поэтому он остаётся фаворитом среди тех, кто ценит баланс между модой и комфортом.

Техника стрижки

При выполнении стрижки андеркат требуется профессионализм, ведь именно за счёт правильного перехода и баланса длин создаётся её характерный стиль. Основной принцип — чёткое разделение верхней и нижней частей. Как же этого добиться? Верхняя часть должна остаться длинной и практически не затрагиваться машинкой, а виски и затылок нужно постричь коротко. Желательно под одну длину волос с плавным переходом.

Для начала мастер определяет линию разделения. Она проходит немного выше висков и затылка, создавая акцент на верхней зоне. Далее нижняя часть обрабатывается машинкой. Причём длина может варьироваться: от практически нулевой (skin fade) до более мягкого перехода. Верхнюю часть стригут ножницами, оставляя её длинной для укладки. Другой вариант – оформить её так, чтобы она гармонировала с короткой зоной.

Ключевую роль играют симметрия и точность. Линии должны быть чёткими, а переходы — аккуратными. Если хочется поэкспериментировать или добавить чего-то необычного, можно сделать выбритые узоры на висках или затылке либо добавить текстуру в верхнюю часть.

В целом стрижка андеркат позволяет экспериментировать и с инструментами. Машинка, ножницы и даже бритва работают в тандеме, чтобы создать идеально сбалансированный результат, который порадует клиента.

Кому подходит андеркат?

Эта стрижка лучше всего смотрится на мужчинах с треугольной или квадратной формой лица. Благодаря чётким линиям она придаёт образу брутальности и делает вид более строгим. Кроме того, андеркат лучше всего подходит мужчинам со средней густотой волос. Всё дело в стайлинге. При тонких и густых волосах укладка может оказаться сложнее.

Для большего контраста и современного вида андеркат можно дополнить элементами fade на висках и затылке. Эта техника сделает стрижку более эффектной и дорогой на вид.

Виды стрижки

В зависимости от длины, укладки и деталей, можно выделить несколько основных видов.

Классический андеркат

Верхняя часть остаётся средней длины и укладывается аккуратно, часто зачёсывается назад или набок. Этот вариант подходит для тех, кто предпочитает стильный, но сдержанный образ.

Текстурированный андеркат

Здесь верхняя часть остаётся длинной, но оформляется с акцентом на текстуру. То есть добавляются рваные пряди, хаотичная укладка. Такой вариант придаёт образу лёгкую небрежность и дерзость.

Андеркат с техникой fade

Отличается плавным переходом от полностью выбритых зон к коротким волосам, что делает общий вид более мягким и современным. Fade бывает разным: low (низкий градиент), mid (средний) и high (высокий). Выбирайте свой вариант, опираясь на рекомендации барбера и свои предпочтения.

Андеркат с длинными волосами

Этот вариант популярен среди любителей ярких образов. Верхняя часть волос может быть значительно длиннее, укладываться в пучок, хвост или даже свободно спадать.

Андеркат с узорами

Добавление выбритых линий, узоров или фигур на висках или затылке делает эту стрижку ещё более индивидуальной. Узоры часто комбинируются с техникой fade.

Андеркат с чёлкой

В этом варианте длинные волосы сверху укладываются вперёд, создавая акцент на чёлке. Это придаёт стрижке молодёжный и более расслабленный вид.

Андеркат с кудрями

Идеальный вариант для владельцев волнистых или кудрявых волос. Почему так? Дело в том, что этот вид стрижки отлично подчеркнёт текстуру ваших волос. Андеркат с выбритыми висками и объёмными кудрями будет выглядеть контрастно и интересно. Такую причёску могут выбирать мужчины абсолютно разных возрастов.

Советы по укладке

Андеркат, несмотря на свою визуальную сложность, является одной из самых простых стрижек с технической точки зрения. В процессе используются две длины. Очень короткая на висках и затылке, а также удлинённая на челке и теменной зоне. При этом мастеру не требуется плавно сводить эти длины.

Однако для обладателей андерката укладка может стать настоящим вызовом. Из-за значительной длины волос сверху и отсутствия как бы «опоры» по бокам волосы требуют тщательного подхода к стайлингу.

Первое, что стоит помнить: андеркат невозможно уложить без фена. Как же сделать идеальную укладку в домашних условиях, чтобы не испортить внешний вид?