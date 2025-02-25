Мужская стрижка андеркат: как выглядит причёска андеркат с длинными, короткими волосами

Выбрать подходящую, стильную и при этом лёгкую в уходе стрижку – задача со звёздочкой. К тому же сегодня идей для экспериментов огромное множество: от классики, проверенной временем, до ультрамодных, как маллет. Если же вы захотели совместить стиль, удобство и современный вид, рекомендуем присмотреться к стрижке андеркат. Этот вариант полюбился многим мужчинам. И не зря!

Стрижка андеркат: как она выглядит и каким мужчинам подойдет
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Андеркат идеально подойдёт людям с абсолютно разным стилем жизни и вкусами. К тому же стрижка не требует много усилий для поддержания стильного вида. Разбираемся вместе с экспертом, в чём её особенность и почему она так популярна.

«Андеркат — стильная и универсальная стрижка, которая уже несколько десятилетий остаётся популярной у мужчин по всему миру. Её отличительная черта — чёткий контраст между короткой и длинной частью волос. Рассказываю, кому лучше всего подойдёт андеркат», — Валерий Безлюдный, барбер, предприниматель, основатель барбершопа BRITVA.

Особенности стрижки

Главная особенность стрижки андеркат — контраст. Она отличается очень короткими волосами на висках и длинными — на верхней части. Такой яркий переход создаёт стильный и современный образ, который сразу привлекает внимание. Ещё один плюс — универсальность. Длина и текстура верхней части могут быть совершенно разными: от аккуратной укладки назад до хаотичных прядей или даже кудрей.

Кроме того, андеркат позволяет экспериментировать. Можно добавить выбритые узоры, поиграть с плавностью перехода на висках или даже окрасить верхнюю часть в яркий цвет. Такую стрижку можно адаптировать под любой стиль: классика, деловой или смелый уличный.

Нужно отметить и практичность. В целом андеркат легко укладывается, а уход за короткими зонами занимает минимум времени. Именно поэтому он остаётся фаворитом среди тех, кто ценит баланс между модой и комфортом.

Техника стрижки

При выполнении стрижки андеркат требуется профессионализм, ведь именно за счёт правильного перехода и баланса длин создаётся её характерный стиль. Основной принцип — чёткое разделение верхней и нижней частей. Как же этого добиться? Верхняя часть должна остаться длинной и практически не затрагиваться машинкой, а виски и затылок нужно постричь коротко. Желательно под одну длину волос с плавным переходом.

Для начала мастер определяет линию разделения. Она проходит немного выше висков и затылка, создавая акцент на верхней зоне. Далее нижняя часть обрабатывается машинкой. Причём длина может варьироваться: от практически нулевой (skin fade) до более мягкого перехода. Верхнюю часть стригут ножницами, оставляя её длинной для укладки. Другой вариант – оформить её так, чтобы она гармонировала с короткой зоной.

Ключевую роль играют симметрия и точность. Линии должны быть чёткими, а переходы — аккуратными. Если хочется поэкспериментировать или добавить чего-то необычного, можно сделать выбритые узоры на висках или затылке либо добавить текстуру в верхнюю часть.

В целом стрижка андеркат позволяет экспериментировать и с инструментами. Машинка, ножницы и даже бритва работают в тандеме, чтобы создать идеально сбалансированный результат, который порадует клиента.

Кому подходит андеркат?

Эта стрижка лучше всего смотрится на мужчинах с треугольной или квадратной формой лица. Благодаря чётким линиям она придаёт образу брутальности и делает вид более строгим. Кроме того, андеркат лучше всего подходит мужчинам со средней густотой волос. Всё дело в стайлинге. При тонких и густых волосах укладка может оказаться сложнее.

Для большего контраста и современного вида андеркат можно дополнить элементами fade на висках и затылке. Эта техника сделает стрижку более эффектной и дорогой на вид.

Виды стрижки

В зависимости от длины, укладки и деталей, можно выделить несколько основных видов.

Классический андеркат

Верхняя часть остаётся средней длины и укладывается аккуратно, часто зачёсывается назад или набок. Этот вариант подходит для тех, кто предпочитает стильный, но сдержанный образ.

Текстурированный андеркат

Здесь верхняя часть остаётся длинной, но оформляется с акцентом на текстуру. То есть добавляются рваные пряди, хаотичная укладка. Такой вариант придаёт образу лёгкую небрежность и дерзость.

Андеркат с техникой fade

Отличается плавным переходом от полностью выбритых зон к коротким волосам, что делает общий вид более мягким и современным. Fade бывает разным: low (низкий градиент), mid (средний) и high (высокий). Выбирайте свой вариант, опираясь на рекомендации барбера и свои предпочтения.

Андеркат с длинными волосами

Этот вариант популярен среди любителей ярких образов. Верхняя часть волос может быть значительно длиннее, укладываться в пучок, хвост или даже свободно спадать.

Андеркат с узорами

Добавление выбритых линий, узоров или фигур на висках или затылке делает эту стрижку ещё более индивидуальной. Узоры часто комбинируются с техникой fade.

Андеркат с чёлкой

В этом варианте длинные волосы сверху укладываются вперёд, создавая акцент на чёлке. Это придаёт стрижке молодёжный и более расслабленный вид.

Андеркат с кудрями

Идеальный вариант для владельцев волнистых или кудрявых волос. Почему так? Дело в том, что этот вид стрижки отлично подчеркнёт текстуру ваших волос. Андеркат с выбритыми висками и объёмными кудрями будет выглядеть контрастно и интересно. Такую причёску могут выбирать мужчины абсолютно разных возрастов.

Советы по укладке

Андеркат, несмотря на свою визуальную сложность, является одной из самых простых стрижек с технической точки зрения. В процессе используются две длины. Очень короткая на висках и затылке, а также удлинённая на челке и теменной зоне. При этом мастеру не требуется плавно сводить эти длины.

Однако для обладателей андерката укладка может стать настоящим вызовом. Из-за значительной длины волос сверху и отсутствия как бы «опоры» по бокам волосы требуют тщательного подхода к стайлингу.

Первое, что стоит помнить: андеркат невозможно уложить без фена. Как же сделать идеальную укладку в домашних условиях, чтобы не испортить внешний вид?

  1. На влажные волосы нанесите престайлинг. Например, солевой спрей (sea salt spray) или груминг-тоник (grooming tonic) средней фиксации.
  2. С помощью фена высушите поочерёдно волосы назад.
  3. Для фиксации используйте твёрдый стайлинг средней фиксации. Из средств для укладки лучше всего подойдёт матовая паста.
  4. Для дополнительной фиксации по желанию можно нанести немного лака.
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