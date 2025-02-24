Обладательницы жирной кожи знают: проходит всего пару часов после нанесения макияжа – и на лице уже появляется нежелательный блеск. Особенно быстро жирность проступает в Т-зоне: на лбу, носу и подбородке. Чтобы макияж выглядел свежим в течение всего дня, а кожа оставалась матовой, важно правильно закрепить косметику.

Для этого понадобится рассыпчатая пудра и две техники нанесения. Сначала возьмите кисть и легкими движениями распределите пудру по всему лицу. Это создаст тонкий фиксирующий слой. Затем используйте пуховку: нанесите на нее больше пудры и плотно прижмите к тем зонам, которые быстрее всего начинают блестеть.

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Этот способ поможет создать барьер, который впитает излишки себума и продлит стойкость макияжа.

Подробнее о том, как избавиться от жирного блеска на лице, рассказала в своем видео блогер @orlova_vf12.