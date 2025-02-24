Как сэкономить на покупке одежды к весне

Россиянам раскрыли способы сэкономить на покупке новой одежды к весеннему сезону. Комментарий от основателя сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислама Ахмедшина попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь читателям порекомендовали составить список необходимых вещей, чтобы избежать импульсивных покупок и ненужных трат. Кроме того, важно провести ревизию гардероба.

«Возможно, среди старых вещей найдутся те, которые заиграют по-новому, если придумать для них другие сочетания», — заявил специалист.

Еще один хороший способ сэкономить на шопинге — использовать кешбэк, напоминает эксперт. Помимо этого, для оптимизации бюджета лучше приобретать базовые вещи, которые легко сочетаются между собой.

«Чтобы сэкономить, следите за акциями и скидками в магазинах. Многие бренды проводят распродажи остатков зимних коллекций, где можно найти отличные вещи по сниженным ценам», — отметил предприниматель.

По словам Ахмедшина, следует также продать одежду в хорошем состоянии.