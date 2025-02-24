Рианна описала свои модные образы фразой «это весело»

Барбадосская певица Рианна описала свои модные образы фразой «это весело». Соответствующее интервью приводит издание Harper’s Bazaar.

«Это весело». Рианна описала свои модные образы
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37-летняя исполнительница рассказала, что тратит очень много энергии на подготовку к выходу из дома. По ее словам, ей нравится продумывать каждое свое появление на публике.

«Надо нанести макияж, сделать прическу, а потом подойти к шкафу и выяснить, какие три вещи в этой комнате имеют смысл вместе? Ты проходишь сквозь туман. А мода — это так весело, и я скучаю по веселью», — призналась знаменитость.

Рианна отметила, что у нее был небольшой перерыв в модных выходах в свет. В настоящий момент она возвращается и снова получает от этого удовольствие.

«Теперь я начинаю вспоминать, что мне в этом нравилось: сопоставление и соединение вещей, которые не имеют смысла. Моя мода всегда зависела от моего настроения, но оно на момент перешло в материнский режим», — объяснила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что Рианна снялась в оголяющем тело наряде для Harper’s Bazaar.

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