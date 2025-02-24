Брюки-дудочки: как носить трендовую вещь этой весной

Брюки-дудочки — это вечная классика, которая в этом году становится особо актуальной. Они подчеркивают линию ног, визуально вытягивают силуэт и легко адаптируются под любой стиль — от строгого делового до расслабленного кэжуала. Главное — грамотно подобрать верх, обувь и аксессуары, чтобы подчеркнуть индивидуальность и создать гармоничный образ. Узкие короткие брючки — универсальная база, но все зависит от деталей.

Хотите элегантный образ? Добавьте лодочки и приталенный жакет. Предпочитаете кэжуал? Наденьте футболку и кеды. Любите экспериментировать? Сыграйте на контрастах с массивной обувью. Вот пять советов стилиста Маши Ведерниковой, как носить брюки-дудочки этой весной.

С классическими рубашками — элегантность вне времени

Приталенные или слегка свободные рубашки отлично дополняют узкие брюки, создавая аккуратный и сдержанный силуэт. Это вариант для офиса, деловых встреч или повседневных образов в стиле smart casual.

«Для строго образа выбирайте белые, голубые или бежевые рубашки и заправляйте их внутрь. Для расслабленного стиля можно расстегнуть верхние пуговицы и добавить кожаный ремень или тонкую цепочку. Или выбрать яркие интересные цветовые сочетания. Идеальная обувь — лоферы, балетки или лодочки на небольшом каблуке», — объясняет стилист.

С укороченными жакетами — актуальный силуэт

Короткие пиджаки, сидящие точно по фигуре, создают чистый, продуманный образ. Они подчеркивают талию и делают фигуру более пропорциональной. Под жакет можно надеть топ, легкий свитер или базовую футболку.

Если хочется добавить чуточку хулиганской андрогинности, выбирайте жакеты в стиле 90-х — с четкими линиями, слегка свободным кроем. Лучше всего с этим великолепием смотрятся туфли-лодочки, ботильоны или минималистичные мюли.

С объемными свитерами — баланс комфорта и стиля

Контраст узких брюк и мягкого, свободного верха всегда работает безупречно. Такой образ смотрится расслабленно, но при этом стильно и современно.

«Идеальный вариант — свитер оверсайз, слегка заправленный спереди. Можно добавить акцентный пояс, чтобы подчеркнуть талию. Такой комплект отлично сочетается с ботильонами на каблуке, кедами или массивными лоферами», — советует эксперт.

С простыми футболками и кроп-топами — минимализм в действии

Лаконичная футболка или укороченный топ в сочетании с узкими брюками создают чистый и современный образ. Такой комплект легко дополнить любыми аксессуарами и сделать его ярче или, наоборот, минималистичным.

Выбирайте однотонные футболки или модели с небольшими принтами. Если хочется акцента, накиньте сверху объемный кардиган или тренч. В качестве дополнения подойдут кеды, слипоны, босоножки на тонких ремешках — в зависимости от случая.

С длинными пальто и тренчами — утонченная классика

Тренч или пальто в сочетании с узкими брюками смотрится изысканно и элегантно. Это идеальный вариант для прохладных дней, который легко адаптировать под разную обувь.

Лучшие цвета — бежевый, карамельный, серый, графитовый. Брюки можно сочетать с лоферами, ботильонами или сапогами-чулками, а завершить образ помогут тонкий шарф, сумка-тоут или элегантные очки.