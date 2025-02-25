Асмус появилась на публике в откровенном платье за 75 тысяч рублей

Актриса посетила светское мероприятие

Кристина Асмус посетила кинопремьеру в роскошном бархатном платье. Звезда «Интернов» поделилась, что с годами стала щепетильнее относиться к выбору нарядов для светских мероприятий.

Актриса предстала в черном элегантном платье без лямок, которое подчеркнуло ее стройную талию. Кристина уложила свои короткие волосы и нанесла нюдовый макияж.

«Наряжаться — не мешки ворочать. А это дело я в последнее время очень полюбила. Раньше мне было диагонально, как я выгляжу, главное — суть. А сейчас и свет стал важен в кадре, и платье на премьеру дольше обычного выбираю (возрастное, видимо)», — написала Кристина.

Позднее стало известно, во сколько обошелся актрисе этот эффектный наряд.

«Образ Кристины Асмус стоит 75 тысяч рублей», — сообщили журналисты Telegram-канала «Звездач».

Образ покорил подписчиц актрисы.

«Шикарное платье!», «Стрижка вообще огнище», «Очень красиво! Образ и платье», — восхитились фолловеры.

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