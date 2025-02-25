Поцелуи со зрителями и одежда из мусора: как прошла Неделя моды в Лондоне

Завершилась Неделя моды в Лондоне, где каждый дизайнер выбрал собственный способ, чтобы завоевать внимание публики. Кто-то просил моделей целовать зрителей прямо с подиума, другие — погружали их в космический мир будущего, а третьи — показывали одежду, созданную из волос и мусора. Гости шоу тоже не упускали шанса попасть в объективы фотографов. Для этого некоторые из них перевоплощались в полуобнаженных невест, зомби или надевали костюмы в стиле 1990-х годов. Самые эпатажные образы участников Недели моды в Лондоне — в галерее «Ленты.ру».

© Lenta.ru

День всех влюбленных уже миновал, но с помощью своего шоу греческий дизайнер Димитра Петса призвала поклонников влюбиться осенью 2025 года. Она оставила любовные записки прямо в своей коллекции: на белой одежде были видны пятна помады и рукописные каракули, на шелковых платьях — нежные кружевные вставки и жемчуг.

В настоящее время модельер пишет книгу о женском желании.

«Я задалась вопросом, откуда берется желание, ведь именно через него мы становимся ближе к богу. Сексуальность и духовность могут быть одним целым», — прокомментировала она.

А одна из моделей продемонстрировала этот посыл прямо во время шоу, подарив поцелуй одному из гостей в первом ряду.

Петса добавила, что заполняет пробел на рынке мужской моды.

«Естественно, у меня есть клиенты-мужчины, и мне нужно реагировать на спрос. А у мужчин до сих пор не было божественной одежды», — заключила она.

Таким образом, в шоу одноименного бренда приняли участие манекенщики в костюмах мистических существ: зрители увидели и Геркулеса в серебряных доспехах с мечом из бисера, и ангела с крыльями в форме сердца и красной гвоздикой в руке, и невесту в нижнем белье в сопровождении пяти мускулистых мужчин.

На своем шоу британский модельер Ричард Куинн воссоздал зимнюю страну чудес и напомнил зрителям о женственном силуэте New Look, который великий кутюрье Кристиан Диор впервые представил миру почти 80 лет назад.

В бальном зале, где проходил показ, играла классическая музыка, а с потолка сыпался снег. Манекенщицы, в том числе 75-летняя Пенелопа Три, чья популярность пришлась на 1960-е годы, дефилировали в утонченных нарядах из роскошного шелка с оборками и броскими украшениями, отсылающими к старому голливудскому гламуру.

Не обошлось и без фирменных цветочных композиций Куинна — одна из моделей прошлась по подиуму в алом облегающем платье с открытыми плечами и декольте, обрамленным огромными розами.

Издание Independent отмечает, что сегодня свадебные наряды модельера — одни из самых востребованных у невест. В индустрии считается, что Куинн станет второй Вивьен Вествуд в области британских свадебных платьев.

Среди участников шоу ирландского дизайнера Шинеда О'Двайера оказались модели нестандартного телосложения и с ограниченными возможностями — таким образом модельер показал зрителям, что его вещи подходят всем.

Кроме того, акцентом коллекции стала обувь, разработанная в коллаборации со спортивным брендом Puma и японской маркой Grounds. В результате получились высокие сапоги на шнуровке, вдохновленные традиционной танцевальной обувью Ирландии.

В отличие от минувшей Недели моды в Нью-Йорке, мероприятия в Великобритании не отличались обилием гостей в откровенных нарядах. Однако британская фэшн-блогерша CC Mason стала одной из немногих, кто пришел на показы в прозрачном платье. Девушка позировала перед фотографами в красном облегающем наряде, под которым не было бюстгальтера.

А бразильская модель Мария Клауман решила посетить Неделю моды и вовсе без штанов. Девушка появилась на вечеринке Perfect Magazine в серых шелковых трусах и черном топе на тонких бретельках.

Осенняя коллекция дизайнера Дилары Финдикоглу навеяна римской богиней Венерой, которая считается символом женского освобождения. Работая над ней, дизайнер размышляла об идее хаоса и о том, как люди могли бы реагировать на «постоянные, ужасающие водовороты зла вокруг нас прямо сейчас». Для женщин, утверждает Финдикоглу, это поиск силы и сопротивления внутри себя.

В заметках к показу модельер поделилась желанием представить новый мир, который функционирует на своих собственных условиях и подпитывается движением божественной женской энергии.

«Вместо того чтобы бороться за разрушение этой повестки, мы отключаемся и определяем свою собственную. Вместо того чтобы искать снаружи мир, который реализует наш потенциал, мы открываем его внутри», — рассказала она.

Шоу бренда VIN + OM описывают как смелое и бескомпромиссное заявление о плачевном состоянии планеты. С 2004 года легендарные экодизайнеры марки превращают мусор в произведения искусства.

Кажется, они уже поработали со всеми видами отходов — от пластиковых пакетов до морских водорослей. Во время подготовки к неделе моды в Лондоне они задались вопросом:

«Зачем останавливаться на водорослях, если можно создавать ткани из выброшенных молочных пакетов, осколков посуды и строительных материалов?»

Так, зрители увидели моделей в полиэтиленовых платьях, резиновых перчатках, украшениях из мятых банок газировки, пластиковых карт и сломанных гаджетов.

Некоторые гостьи показов привлекали внимание фотографов не полуобнаженным телом, а эпатажными костюмами. Например, компания манекенщиц посетила вечеринку Frontier в готических костюмах и с ярким гримом, словно перепутав модное событие с Хеллоуином.

«Я хочу, чтобы всем было очень неудобно. Я думаю, что дискомфорт заставляет смотреть глубже внутрь себя и задаваться вопросами о себе и своем присутствии в этом мире», — заявил дизайнер одноименного бренда Харрис Рид.

Его посыл прослеживался и в самом показе: модели, среди которых была звезда «Дюны» Флоренс Пью, дефилировали по подиуму в минималистичных нарядах, украшенных громоздкими декоративными элементами в виде растений за спиной.

В 2025 году люксовые дома Marc Jacobs и John Galliano напомнили миру об эстетике фарфоровых кукол, а на Неделе моды в Лондоне их примеру последовал грузинский дизайнер Джордж Кебурия. Однако в своих работах модельер предложил новое видение тренда, дополнив нежные фасоны жесткими тканями и металлическими деталями.

«Вдохновением в основном послужили сломанные куклы, поскольку в детстве у меня не было времени на игрушки», — объяснил свою концепцию Кебурия.

Подростковая страсть Кебурии к кукольным нарядам проявилась в экспериментах с формой и пропорциями — например, удлиненные рукава жакетов и шляпы, из-под которых свисали перчатки, напоминали маленького ребенка, примеряющего взрослую одежду во время игры.

Эстетика 1990-х годов проскользнула и на подиумы минувшей Недели моды. Несмотря на то что тенденция постепенно угасает, люксовый бренд Helen Anthony представил купальники из искусственного леопардового меха, футуристичные очки и огромные сумки в стиле конца прошлого века. Как сказали дизайнеры марки, эта коллекция призвана продемонстрировать «двойственность жизни» через сочетания традиций с современностью.

А ирландская певица Bambie Thug пришла на показ бренда Maximilian Raynor в костюме безумной невесты. Посетившая дефиле в компании швейцарского рэпера Nemo девушка позировала для фотографов в фате, солнечных очках, пышной юбке с драпировками, кожаных перчатках и с обнаженной грудью, которую прикрывали наклейки в виде сердец.

Коллекция дизайнера Ангуса Цуя стала отсылкой к работам легендарного швейцарского художника Ханса Руди Гигера. Во время шоу марки погас свет, и мощные техно-биты разнеслись по залу. Музыка, которую модельер описал как «тревожное предупреждение», отображала мир, где потребление энергии привело человечество к колонизации космоса.

Линейка, вдохновленная классикой научной фантастики («Чужой», «Бегущий по лезвию», «Дюна»), исследовала темы эволюции, трансформации и встречи человечества с неизвестным будущем.

«Эта коллекция — дань уважения Гигеру, в частности, его созданию экзоскелетов пришельцев. Наши изделия отражают эти прочные скелетные формы в сочетании с высокотехнологичными, устойчивыми материалами», — объяснил модельер.

Диджей Manuka Honey, которая посетила показ Шинед О'Двайер, тоже поддержала эстетику 1990-х годов. Ее запечатлели в кислотно-зеленом комбинезоне на шнуровке и минималистичных трусах, в черных кожаных сапогах с квадратным носом и повязке на голове.