Обувь на весну 2025 года: модные тренды и советы стилистов

В центре внимания весной 2025 года — обувь, которая сочетает в себе стиль, комфорт и практичность. От «детских» туфель Мэри Джейн до удобных кроссовок и массивных ботинок со шнурками — все это будет в трендах предстоящего сезона. Подробнее об актуальных тенденциях, цветах и материалах обуви этой весной — в материале «Ленты.ру».

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Общие тренды обуви на весну 2025 года

«Несколько лет европейские модные дома тщательно стирали гендерные различия и предлагали женщинам модели оверсайза и грубой обуви. Однако этот тренд постепенно уходит в прошлое. Девушкам все чаще хочется выглядеть более женственно. Но это не значит, что будут популярны только балетки и туфли-лодочки. Мода последнего десятилетия многогранна и дает большой выбор», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» стилист Светлана Денк.

Стилист Анна Орлова добавила, что в обувных трендах 2025 года доминирует удлиненный силуэт. Узкий мыс — абсолютный фаворит, он появляется повсюду: от классических туфель-лодочек на шпильке, которые идеально подойдут к элегантным платьям-футлярам или юбкам-карандаш, до сапог и даже босоножек.

Обувь с квадратным мысом

Один из главных трендов весны и лета 2025 года — обувь с удлиненным квадратным мысом. Такие модели хорошо будут смотреться с брючными костюмами и платьями-миди и макси в деловом стиле, отметила Светлана Денк.

Обувь с круглым мысом

Этой весной будут популярны модели туфель Мэри Джейн. Такая обувь с круглым мысом добавляет образу детской наивности и легкости. Туфли прекрасно сочетаются с одеждой в стиле преппи, бэби-долл: носить их можно с пышными юбками-мини или юбками в складку, а также с расклешенными брюками.

Туфли с более вытянутым мысом хорошо будут смотреться с длинными платьями с воланами, драпировками и абстрактными принтами

Обувь с открытым мысом

В этом сезоне дизайнеры предлагают на весну 2025-го обувь с открытым мысом, даже если это сапоги или ботинки.

«Например, модный бренд Acne studios на показах весна-лето 2025 представил сапоги-трубы с открытым мысом и нежным цветочным принтом. Это оригинально, свежо и выглядит совершенно по-летнему», — отметила Светлана Денк.

Но носить такую обувь, конечно, рекомендуется только в сухую теплую погоду, иначе у вас есть риск промочить ноги и простудиться, подчеркнула эксперт.

Обувь с каблуками и платформой

Обувь с каблуком на высокой платформе пока не теряет своей актуальности, уверена стилист. Она не только визуально удлиняет ноги, но и достаточно комфортна в носке. Такие модели можно сочетать с образами в стиле вамп, готика, глэм-рок, гранж.

Оксфорды, броги или дерби на платформе уместно носить с элегантными платьями или костюмами. Кроме того, ботинки на платформе хорошо сочетаются с кожаными брюками и юбками, а также рваными джинсами.

Лоферы на большой платформе, выполненные в одном цвете с аутфитом, создают эффект монохромного стиля и визуально удлиняют ноги, идеально дополняя брючные костюмы или платья-рубашки, добавила Анна Орлова.

Модная обувь на весну 2025 года

Массивные сапоги и ботинки

Для тех, кто любит маскулинность в образах, предлагаются ботинки на шнуровке и массивной платформе, байкерские ботинки, сапоги-трубы на венском каблуке, сапоги-казаки.

«Такая обувь будет хорошо смотреться с повседневными образами: джинсами, джинсовыми юбками, кожаными брюками и юбками. В сапоги с широким голенищем брюки заправляем или носим их с юбками. Так как в тренде беспрецедентное смешение стилей, то не возбраняется носить грубую обувь с легкой одеждой, например, с шифоновым платьем или юбкой с воланами», — Светлана Денк, стилист.

Изящные сапоги и ботильоны

В новом сезоне будут в моде изящные сапожки или ботильоны на каблуках:

киттен хилс (в сочетании с узким мысом);

рюмочка;

клин;

конус.

Такие модели идеально подойдут к легким платьям и прямым брюкам, уверена Светлана Денк. А варианты с удлиненным острым мысом будут отлично сочетаться с расклешенными брюками.

Эксперт уточнила, что женщинам плюс-сайз обувь с такими каблуками следует носить с осторожностью, так как тонкий каблук делает крупную фигуру визуально еще больше. Обладательницам такого типа телосложения, по ее словам, больше подойдут более массивные, устойчивые каблуки.

Сапоги-казаки

Если раньше эту обувь носили с заправленными джинсами и короткими куртками, то теперь дизайнеры стали предлагать новые формы стилизации. В результате такие сапоги снова вернулись в моду.

Классические казаки хорошо сочетаются с юбками и платьями — как из плотных тканей, так и из легких. Кроме того, их можно комбинировать с кожаными брюками, юбками и широкими джинсами на каждый день. Высокие казаки можно носить с мини-юбками и платьями. Укороченные казаки отлично смотрятся с длиной юбок и платьев миди и макси.

Спортивная обувь

Кроссовки на массивной подошве и белые кеды остаются в тренде, отлично сочетаясь как с повседневными, так и с более деловыми нарядами, рассказала «Ленте.ру» стилист Анна Орлова. Такая обувь отлично смотрится с платьями в спортивном стиле или с брючными костюмами, добавляя образу расслабленности.

Белые кеды при этом продолжают считаться универсальным вариантом, который подходит практически к любому наряду: от джинсов и футболки до легкого летнего платья.

«Тренд на блеск в спортивной обуви продолжается весной 2025 года. Это золото и серебро, пайетки и стразы. Благодаря такому разнообразию применяемых материалов кроссовки можно сочетать не только со спортивными или джинсовыми костюмами, но и с платьями из люрекса или хлопкового трикотажа, шифоновыми юбками с воланами», — добавила Светлана Денк.

Слингбэки

Остроносые туфли с открытой пяткой, которые стали популярны еще несколько лет назад, снова врываются в тренды, но в новых вариациях. Актуальными становятся слингбэки с удлиненным носом или квадратным мысом, розовые, фиолетовые, серебристые, в анималистическом узоре.

Такие туфли отлично сочетаются с цветными колготками

Босоножки и сандалии

Легкие босоножки на плоской подошве станут незаменимой обувью в теплое время года, отметила Анна Орлова. Тем, кто предпочитает более смелые решения, эксперт посоветовала обратить внимание на гладиаторские сандалии на платформе — эффектный и удобный вариант. Такую обувь дизайнеры предлагают сочетать с летящими сарафанами или шортами из денима для создания непринужденного образа.

Мюли

«Мюли с ремешками — удобная и стильная альтернатива туфлям. Такая обувь идеально сочетается с укороченными брюками и юбками-миди, подчеркивая стройность ног», — уточнила Анна Орлова.

Материалы и цвета обуви

Материалы

Наиболее актуальна весной 2025 года будет обувь, сделанная с использованием следующих материалов:

мех;

кожа;

замша;

сетка;

текстиль;

прозрачные полимеры.

На подиумах встречаются меховые балетки, туфли из сетки и абсолютно прозрачные туфли. В качестве отделки кутюрье применяют мех, атласные ленты, цветы

Цвета

В этом сезоне актуальными будут традиционные цвета обуви:

черный;

коричневый;

серый;

бежевый.

Однако, весна — время перемен, обновления, ярких и необычных цветов. Поэтому, наряду с традиционными цветами, дизайнеры предлагают нежные пастельные оттенки:

молодая зелень;

голубое небо;

розовые цветы.

В тренде будет также золото и серебро, заключила Светлана Денк.