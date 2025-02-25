Guess представляет весеннюю коллекцию украшений BeLoved

В этом сезоне GUESS представляет коллекцию украшений BeLoved. Капсула посвящена исследованию темы любви и тех эмоций, которая она вызывает в каждом из нас. В линейку вошли ожерелья, серьги и браслеты.

© Antenna Daily

За основу дизайнеры взяли универсальный романтический символ — сердце — и воплотили его в изделиях, соединив с мерцающими акцентами и цепочками, напоминающими объятия влюбленных.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Каждое украшение, созданное с тщательным вниманием к деталям, дополнено кристаллами паве, которые органично сочетаются с замысловатыми звеньями цепей и выгравированным брендингом.

В линейке розового цвета — кристаллы с градиентным эффектом, переходящим из полупрозрачного в насыщенный розовый.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Коллекция BeLoved доступна в избранных магазинах бренда.