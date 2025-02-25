Косметолог назвал эффективный способ преобразиться к весне

Весну всегда хочется встречать обновленной, свежей, без ненавистных морщин и жировых отложений. Жаль, что чудодейственного средства, которое позволит значительно помолодеть в короткий срок не существует. Так считают многие женщины и сильно ошибаются. Врач-косметолог Егор Махин в беседе с изданием WomanHit рассказал о проверенной процедуре, которая способна не только разгладить и увлажнить возрастную кожу, но и избавить от лишних сантиметров на талии и бедрах.

Метод заключается во введении в кожу мини-доз биологически активных и лекарственных препаратов. Они действуют сродни волшебному эликсиру, снимая воспаления, активируя кровообращение и улучшая метаболизм. Речь идет о мезотерапии, эффект которой пока успели оценить по достоинству не все женщины, полагая, что существенно преобразиться без хирургического вмешательства невозможно. Но сегодня процедура зарекомендовала себя как действенная и безопасная с минимальным реабилитационным периодом.

Как действует метод на кожу лица и тела

«Мезотерапию используют для увлажнения кожи гиалуроновой кислотой, для избавления от пигментации осветляющими компонентами, лечения рубцовых деформаций кожи, — говорит врач. — Так называемые коктейли из препаратов, витаминов, минералов подбирают под каждого пациента индивидуально».

Применяется методика не только в области лица, но и на проблемных участках кожи с «жировыми ловушками» — боках и животе. Как правило, ни тренировками, ни строгими диетами от отложений в этих местах избавиться не удается, и мезотерапия становится поистине спасительной процедурой.

Когда «мезо» применять нельзя

Грамотный специалист сразу предупредит о случаях, когда метод может не просто не помочь, но и навредить. Введение липолитиков в область второго подбородка, носогубных складок крайне нежелательно. Препарат даст значительный отек с последующим образованием неэстетично выглядящих комков.

«Более эффективными средствами избавления от второго подбородка являются термолифтинг, лазерное омоложение, платизмопластика», — утверждает доктор.

А обезболить?

Даже при низком болевом пороге в применении анестетиков перед мезотерапией необходимости нет. Тончайшие иглы, через которые вводятся дозы препарата, не причиняют дискомфорта. Покраснения и раздражение после процедуры тоже возникает крайне редко. Правда, мгновенного эффекта ждать не стоит. Действовать лекарственный коктейль начинает сразу, но окончательный результат омоложения можно будет оценить спустя несколько дней. Эксперт рекомендует соблюдать элементарные правила во время реабилитационного периода: пить достаточное количество воды, придерживаться диеты и выполнять массаж.

Почему важно выбрать проверенную клинику и врача

Обращаться в первое попавшееся учреждение, где обещают моментальный эффект и бюджетные цены, не стоит, как и к косметологам без медобразования, окончившим сомнительные курсы. Препараты они могут использовать несертифицированные, стерильность игл и правильность выполнения процедуры вам тоже никто не гарантирует.