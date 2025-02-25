Дизайнер предостерегла женщин от татуировок на лице
Это выглядит немодно и неэстетично.
Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Алина Фалеева.
«Я вам скажу, когда человек делает татуировки, то явно он психически нездоров. Была какая-то травматика, и ты пошёл делать татуировку. Это доказано, что каждый человек, у которого есть татуировка, имеет психологическую травму. Если говорить только про татуировки и не углубляться, то красивые и органичные рисунки в тренде. Но если мы говорим про женщину, у которой изрисовано лицо, то это неэстетично и немодно».
Ранее Геннадий Онищенко призвал запретить татуировки.