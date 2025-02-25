Обувь убийцы гендиректора UnitedHealthcare стала трендом

Обувь убийцы генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне стала трендом. Об этом сообщает WWD.

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Речь идет о лоферах, в которых 26-летний американец появился на слушании в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке. Известно, что нем также были бежевые брюки, зеленый свитер и белая рубашка.

По данным издания, менее чем за 24 часа с момента его последнего появления в суде поисковые запросы с ключевым словосочетанием Luigi Mangione outfits («Наряд Луиджи Манджоне») выросли на 350 процентов в Google. При этом такие поисковые запросы как Luigi Mangione loafers («Лоферы Луиджи Манджоне») и Luigi Mangione ankles («Лодыжки Луиджи Манджоне») возросли на 1400 и 500 процентов соответственно.

В связи с этим популярный американский ведущий и продюсер Тимоти Дунер отметил на своей странице в X (ранее — Twitter), что лоферы преступника станут самой модной обувью лета 2025 года.

Луиджи Манджоне подозревают в нападении на миллионера Брайана Томпсона, возглавлявшего страховую компанию UnitedHealthcare. Мужчина в маске три раза выстрелил в него, когда тот выходил из дорогого отеля на Манхэттене. Подозреваемый заявил, что совершил преступление, поскольку богатый страховщик наживается на чужих страданиях. После этого его поддержали тысячи американцев: в честь Манджоне открывают денежные сборы, а его наряды с судебных заседаний скупают в магазинах. Так, в декабре прошлого года стало известно, что американцы массово бросились покупать аналог куртки, в которой Манджоне совершил нападение.