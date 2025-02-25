Семь неочевидных секретов для роста волос

Красивые, густые волосы — это не просто удачная генетика. Рост волос зависит от питания, ухода, гормонального фона, кровообращения и даже настроения. Можно использовать лучшие шампуни, но если организму не хватает ресурсов, волосы не будут расти быстро и оставаться крепкими.

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Мы привыкли слышать советы про витамины, масла и массаж, но есть тонкости, о которых мало кто задумывается. Если волосы растут медленно или стали тоньше, возможно, причина кроется в незаметных деталях. С нутрициологом Елизаветой Девятковой разбираем неочевидные, но работающие способы ускорить их рост и укрепить структуру.

Больше белка — волосы растут изнутри

Волосы состоят из кератина, а кератин — это белок. Если в питании его мало, организм просто не может строить новые волосы. Добавьте в рацион яйца, рыбу, киноа, чечевицу, орехи, семена. Белок особенно важен с утра, когда обмен веществ активен.

Факт: нехватка белка замедляет рост волос на 20–30%, потому что организм распределяет ресурсы в пользу жизненно важных органов, а не красоты.

Кожа головы важнее, чем длина

Многие ухаживают только за кончиками, забывая, что рост начинается с корней. Кожа головы должна быть чистой, увлажненной и активной, иначе фолликулы просто засыпают.

Пилинги для кожи головы — удаляют ороговевшие клетки, освобождают поры, а пятиминутный массаж в ежедневном формате активизирует капилляры. Если кожа головы жирная, но кончики сухие, возможно, шампунь слишком агрессивный или банально неправильно подобран. Попробуйте мягкие бессульфатные формулы или посоветуйтесь с трихологом по поводу оптимальных уходовых средств.

Железо — скрытый дефицит, который тормозит рост

Железо переносит кислород к волосяным фолликулам. Если его мало, корни недополучают питание, и волосы растут медленнее или начинают выпадать.

«Включите в рацион гречку, шпинат, чечевицу, гранат, красное мясо, тыквенные семечки. Железо лучше усваивается с витамином C — пейте апельсиновый сок или добавляйте лимон в салаты. Если ногти стали тонкими или ломкими, а кожа бледной, это может быть признаком нехватки железа — стоит проверить уровень ферритина», — объясняет эксперт.

Гормоны — скрытые дирижеры роста

Даже идеальный уход не поможет, если гормональный фон нарушен. Андрогены (мужские гормоны) могут замедлять рост и истончать волосы, а недостаток эстрогенов — делать их слабыми.

«Если волосы резко стали редкими, проверьте гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т4), витамин D, ферритин, эстрадиол и тестостерон. Стресс выбрасывает кортизол, который сужает сосуды, ухудшая кровоток к луковицам. Медитация, прогулки и хороший сон — не менее важны, чем питательные маски», — утверждает врач.

Смена пробора ускоряет рост

Если волосы всегда лежат в одном направлении, нагрузка на волосяные луковицы распределяется неравномерно — в одной зоне они ослабляются. Раз в пару недель меняйте пробор — это улучшает кровообращение и дает волосам больше свободы для роста.

Холода и жара — скрытые враги

Зимой капилляры в коже головы сужаются, и питание волос ухудшается. Летом ультрафиолет разрушает кератин, делая волосы ломкими. В холода носите легкую, но не тугую шапку, не выходите на мороз с мокрой головой. Летом защищайте волосы спреем с SPF и носите шляпы или платки.

Меньше силиконов — больше легкости

Силиконы в масках и несмываемых средствах создают иллюзию плотности, но со временем утяжеляют волосы, забивают поры и мешают им расти. Не используйте несмываемые средства с диметиконом у корней, раз в месяц мойте волосы глубоко очищающим шампунем. Добавьте натуральные масла (репейное, касторовое, масло амлы) — они питают луковицы и стимулируют рост.