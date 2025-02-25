Объяснено помешательство мужчин на уколах красоты

Помешательство мужчин на уколах красоты объяснили. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

© Lenta.ru

По данным издания, представители сильного пола постоянно приходят к косметологу, чтобы вколоть филлеры и обрести точеные черты лица. Так, 31-летний мужчина ДеВита решился на данную процедуру, желая выглядеть более мужественно и построить карьеру. В то же время 47-летний Майкл (фамилия не раскрывается) захотел скорректировать подбородок и щеки, чтобы чувствовать себя увереннее на публике.

Как объяснила пластический хирург Лара Девган, такая тенденция отмечается среди амбициозных мужчин разных поколений.

«Люди в возрасте от 30 до 40 лет находятся на подъеме своей карьеры, в самом расцвете своих доходов, и они стремятся улучшить мужественный вид, который у них был в 20 лет», — сказала эксперт.

Эксперт уточнила, что пациенты стараются омолодиться, чтобы конкурировать с коллегами.

«Мужчины в возрасте 40, 50 лет и старше не только пытаются оставаться конкурентоспособными на рынке труда, но и хотят выглядеть так же хорошо [или молодо], как они себя ощущают», — добавила Девган.

При этом мужская морфология лица (более крупная челюсть, выступающие скулы) влияет на достижение богатства, карьерный рост, романтическую привлекательность и больший политический успех, говорится в исследовании Университета Квинсленда в Австралии.

В январе причины появления ранней седины у молодежи объяснили. Дерматолог из Нью-Йорка, США, Виктория Казлосукая заявила, что часто преждевременно седина появляется из-за железодефицитной анемии.