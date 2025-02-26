В Московской неделе моды смогут принять участие студенты модных вузов

Студенты и выпускники модных вузов примут участие в Московской неделе моды, которая пройдет с 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом пишет газета "Известия". Московская неделя моды укрепляет статус самой масштабной международной площадки для развития и популяризации новой, уникальной национальной моды и поддержки молодых дизайнеров.

Помимо показов, на Московской неделе моды, будут действовать открытый маркет с продукцией локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов индустрии, фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и профессиональный шоурум. Ранее стало известно, что на участие в мероприятии поступила более тысячи заявок от дизайнеров из десятков городов России. Помимо отечественных дизайнеров в мероприятии примут участие представители модной индустрии из Китая, Индонезии, ЮАР и других стран.