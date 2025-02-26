Актрису Милли Бобби Браун раскритиковали за образ не по возрасту

Звезду «Очень странных дел», актрису Милли Бобби Браун раскритиковали за образ не по возрасту. Об этом сообщает People.

Милли Бобби Браун раскритиковали за новый образ
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21-летняя актриса появилась на премьере фильма «Электрический штат». Для выхода она позировала в пышном золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Образ дополнило золотое ожерелье. Ей также перекрасили волосы в блонд и сделали высокий пучок с выпущенными прядями. Однако поклонники не оценили образ актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.

«Буквально пришлось дважды проверить, что ей недавно исполнился 21 год, а не 40», «Уже выглядит на все 30», «Кажется, ей нужен новый стилист», «Иванка Трамп?» — раскритиковали поклонники.

Милли Бобби Браун и Джон Бон Джови заключили брак в мае 2024 года. На церемонии присутствовали родители Милли и отец Джейка. По словам источников из окружения звездной пары, на мероприятии присутствовали самые близкие люди. Позднее Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови планируют устроить более масштабную и пышную свадьбу. Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, а обручились в 2023 году.

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Иванка Трамп
Джон Бон Джови
Бобби Браун