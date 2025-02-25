«Был под давлением». Бекхэм раскрыл секрет подготовки к съемке в трусах

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм раскрыл секрет подготовки к съемке в трусах. Его комментарий приводит Daily Mail.

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В разговоре с директором по контенту стриминговой платформы Netflix Белой Баджарией 49-летний спортсмен признался, что перед фотосессией популярного бренда BOSS, в которой он обнажил ягодицы, ему пришлось отказаться от алкоголя на 14 недель.

«Я был под большим давлением в тот момент. Я согласился на сотрудничество и начал тренироваться. Я как человек, который любит еду и вино, отказался от этого на 14 недель», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Бекхэм начнет продавать текстиль в России под собственным брендом.