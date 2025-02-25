Как создать многослойный образ по правилам

Многослойность остается в тренде уже не первый сезон. Независимо от времени года, «сложносочиненные» наряды смотрятся намного выигрышнее стандартных. Однако далеко не всем дано грамотно составить look для прогулки или выхода в свет. Стилист-имиджмейкер Светлана Шеберова в беседе с изданием WomanHit рассказала, в чем заключаются основные правила многослойности, чтобы она выглядела действительно эффектно, а не курьезно.

Считаем слои

Идеальный образ не должен состоять более чем из трех слоев, поясняет эксперт:

«Это может быть, например, рубашка удлиненного кроя, с которой можно сочетать свободный джемпер или жилет со свободными брюками или юбкой».

При большем количестве составляющих рискуем заполучить тот самый эффект «капусты», да и лишних сантиметров фигуре большое количество одежды добавит непременно.

Внимание к оттенкам и пропорциям

Шеберова подчеркивает, что слои обязательно должны быть видны, то есть вещи одной длины надевать нежелательно. Да и смысл всей «композиции» в этом случае будет потерян.

«Это добавит свежести образу, особенно если цвета подобраны на контрасте», — говорит стилист.

Обращаем внимание на то, что верхний слой по длине не должен быть ниже середины бедра. В противной ситуации он утяжелит фигуру и «украдет» несколько сантиметров роста.

«Многослойность идеально подходит для коррекции фигуры. Благодаря ей легко скрыть более объемные части тела, но для этого отдельные слои точно не должны заканчиваться на высоте его самой широкой части», — уточняет имиджмейкер.

Смело объединяем разные фактуры

Шеберова рекомендует выбирать вещи из разных материалов при создании образа, тогда он будет смотреться намного интереснее. Такой наряд захочется рассматривать, отмечая, насколько удачно вам удалось «подружить», на первый взгляд, несочетаемые, предметы гардероба.

«Летнее платье можно использовать и весной, сочетая с кашемировым свитером или шерстяным жакетом. Используйте разные фактруы: шелк и атлас — с кожей, кружево с трикотажем. лен с замшей».

Для вдохновения в Сети всегда можно найти немало интересных примеров многослойных нарядов для любого случая. Даже если в вашем шкафу нет точь-в-точь похожих вещей, не беда. Запоминайте сам принцип, цветовые сочетания и экспериментируйте. Весна — самое подходящее время для новых опытов и преображений.