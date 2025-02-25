Тренды весенних головных уборов

Весна — время перемен, легкости и обновления гардероба — и капризной погоды, когда секунду назад светило солнце, а сейчас с неба сыплется снег. Так что не стоит забывать, что именно головной убор добавляет тепла и завершает образ, делая его стильным и гармоничным. В этом году на пике моды — женственность, естественность и немного игривости. Как выбрать головной убор, который не только согреет в прохладные дни, но и подчеркнет стиль? Со стилистом Машей Ведерниковой разбираем пять главных трендов весны и лучшие способы их носить.

Берет — французская элегантность в новом прочтении

Берет — это нестареющая классика, которая этой весной выглядит особенно стильно. Он создает романтичный и утонченный образ, подходит и к пальто, и к легкому тренчу, и даже к кожаной куртке.

«Для утонченного образа подберите шерстяной или кожаный берет, тренч в бежевых тонах и легкий шарф. Для смелого городского стиля — красный или черный берет в сочетании с черным тотал-луком и очками в винтажной оправе», — предлагает эксперт.

Ну, а для расслабленного весеннего настроения изумительно подойдет берет в пастельных оттенках (небесно-голубой, нежно-розовый, лавандовый) и светлый трикотаж в сочетании с денимом. Совет: немного смещайте берет набок, чтобы добавить образу легкой небрежности.

Панама — стильный акцент для дождливых дней

Панама давно вышла за рамки летнего гардероба и теперь стала крутым аксессуаром для прохладной весны. Особенно актуальны кожаные, вельветовые и плотные текстильные модели в нейтральных или насыщенных оттенках. Этой весной носим их с пальто оверсайз и грубыми ботинками — это идеальный городской стиль. С плащом и кедами — для расслабленного кэжуала или с длинной юбкой и худи — неожиданное, но стильное сочетание.

Кепи — баланс между элегантностью и кэжуалом

Кепи — это та самая золотая середина между беретом и бейсболкой. Она добавляет образу выразительности и некоторой хулиганистости и отлично смотрится и с классическими пальто, и с объемными пуховиками.

«С длинным пальто и высокими сапогами получится элегантный образ. С джинсами, пиджаком и футболкой — стильный городской casual, а с укороченной дубленкой и трикотажным костюмом — расслабленный, но продуманный стиль», — советует стилист.

Бейсболка — идеальный аксессуар для весны

Да, бейсболка — это давным-давно не только спорт. Современные модели из кожи, плотного твида, вельвета и шерсти делают образ стильным и динамичным. Бейсболка отлично уравновешивает женственные силуэты, добавляя легкую небрежность.

Носить их будем с тренчем и худи, с брючным костюмом, с объемной рубашкой и джинсами — для расслабленного, но продуманного весеннего стиля. Обратите внимание — лучше выбирать модели без крупных логотипов — однотонные, минималистичные бейсболки выглядят элегантнее.

Косынка — трендовая ретро-классика

Шелковая или трикотажная косынка — это ретро-эстетика, которая снова в моде. Такой аксессуар делает образ утонченным, элегантным и слегка загадочным. Носите ее завязанной под подбородком вместе с трендовыми нынче очкамии в стиле 60-х — это женственный винтаж. Можно и завязать сзади — это стильный вариант для ветреной погоды. Наконец, как ободок на волосы — это актуальная альтернатива повязке.