Стилист назвал тренд, заменивший «обвесы» на сумках

Стилист Ксении Бородиной и Анастасии Решетовой Алеко Надирян назвал тренд, заменивший «обвесы» на сумках. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«На смену массивным украшениям пришли "обвесы" на туфлях и сумках. Schiaparelli не стали ограничиваться серьгами размером с ухо, а Yves Saint Laurent обилием браслетов.Вслед за ними Alaïa, Dior и Celine представили туфли-трансформеры и сумки из позолоты. <...> Надеваем все лучшее сразу, но помним, что не все то золото, что блестит», — написал стилист.

А до этого Алеко Надирян призывал носить вишневый оттенок с горчичным. По его словам, насыщенный песочный создает таинственную композицию. Также вишневый оттенок сочетается с небесно-голубым, который создает «зимнюю ассоциацию и очень эффектный образ».

Стилист также объяснял, как выбрать тренч.