Уход за кожей рук и ног: что нужно знать

Ранняя весна приносит не только красивые пейзажи, но и испытания для нашей кожи. Низкие температуры, ветер, сухой воздух в помещениях из-за отопления – все это приводит к обезвоживанию, шелушению и раздражению кожи. Поэтому так важно уже сейчас внедрить полезные привычки, которые помогут сохранить здоровье кожи рук и ног. Подробнее об этом расскажет Екатерина Солодова — специалист в области подологии, мастер медицинского массажа.

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Нанесение защитного крема перед выходом на улицу

Перед выходом на улицу обязательно наносите защитный крем на руки. Он поможет сохранить влагу, предотвратит повреждение липидного барьера кожи и защитит ее от раздражения. Важно, чтобы крем содержал натуральные масла или воск и был предназначен именно для холодного времени года. Наносите его за 20–30 минут до выхода, чтобы он успел впитаться и создать защитную пленку. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Регулярное увлажнение кожи рук

После возвращения домой или в офис вымойте руки и нанесите увлажняющий крем. Он должен соответствовать вашему типу кожи и содержать натуральные компоненты. Такой уход помогает восстановить водный баланс кожи, который нарушается из-за сухого воздуха в помещениях и холодной температуры при пребывании на улице.

Домашний уход и пилинг

Дополнительно один раз в неделю можно делать мягкий пилинг рук, который удаляет ороговевшие клетки и улучшает впитываемость кремов. Для этого можно использовать готовые профессиональные средства или приготовить домашний скраб:

молотый кофе,

масло ростков пшеницы,

морская соль (если нет повреждений) или сахар (если нет патогенной флоры на коже).

Смесь наносится на кожу, втирается круговыми движениями, затем смывается. После процедуры обязательно используйте питательный крем, который рекомендовал вам мастер после анализа типа кожи. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Уход за ногтевыми пластинами

Часто страдают не только кожа, но и ногти – они могут становиться ломкими, расслаиваться и менять цвет. Чтобы этого избежать, полезно наносить на ногти масла (авокадо, миндальное, ростков пшеницы) или специальные профессиональные средства, подобранные подологом.

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Гигиена стоп

Сейчас стопы находятся в закрытой обуви, что создает повышенную влажность. Чтобы избежать проблем, важно ежедневно омывать их водой комнатной температуры с мыльным раствором и тщательно просушивать полотенцем, уделяя внимание межпальцевым зонам. Перед сном обязательно наносить уходовые средства согласно вашему типу кожи, которые для вас подобрал подолог. Средства, которые не корректно подобраны под тип кожи — не дают результат. Екатерина Солодова Специалист в области подологии, мастер медицинского массажа, основатель студии здоровья “Вера”

Правильный подбор обуви и носков

Неправильно подобранные носки и обувь могут усугублять проблемы с кожей ног. Обувь должна быть удобной, не пережимать стопу и обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха. Носки – из натуральных тканей, чтобы кожа дышала.