Яна Крамер рассказала, почему пожалела после увеличения груди

Популярная американская кантри-певица и актриса Яна Крамер рассказала, как увеличила грудь ради мужа-изменника. Ее признание цитирует издание People.

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По словам Крамер, любая женщина должна увеличивать грудь только по собственному желанию. Сама же она пожалела, что сделала это по настоянию бывшего супруга.

«Я была в браке, муж постоянно изменял. Я видела женщин, с которыми он изменял, и думала: "Я совсем не похожа на них". Поэтому, когда он предложил мне увеличить грудь, я стала размышлять: может быть, если бы я сделала это, он был бы верен, находил бы меня сексуальнее или что-то в этом роде», — призналась она.

При этом саму операцию певица сделала уже после развода с супругом.

«После появления двоих детей грудь очень сильно обвисла, она не выглядела прежней. Люди смотрели на нее и ужасались, я чувствовала себя отвратительно», — вспоминает Крамер.

С 2015 по 2021 год Яна Крамер была замужем за футболистом Майком Коззином. Спортсмен признавался, что прошел через несколько романов на стороне, прежде чем начать лечение от сексуальной зависимости в 2016 году. В браке родилось двое детей: дочь Джоли Рэй и сын Джейс Джозеф. У Крамер также есть годовалый сын от нового мужа.

Ранее 28-летняя жительница столицы Чехии по имени Барбора Кропачкова сделала операцию по увеличению груди и полностью облысела. Она утверждает, что через четыре недели после процедуры потеряла все волосы, в том числе ресницы и брови.