Ирина Шейк приняла участие в шоу бренда Dsquared2

Супермодель Ирина Шейк появилась на публике в прозрачном платье. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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39-летняя Ирина Шейк приняла участие в юбилейном шоу бренда Dsquared2, которое прошло 25 февраля в рамках Недели моды в Милане. Супермодель дефилировала по подиуму в черном прозрачном платье и босоножках на каблуках. Манекенщица также надела огромную шапку-ушанку, массивные серьги и зеленый бомбер с оранжевой подкладкой. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с темными тенями и нюдовой помадой.

На прошлой неделе издание Page Six написало, что Ирина Шейк сошлась с бывшим мужем Жизель Бюндхен, спортсменом Томом Брэди.

«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведет. Они разговаривали по телефону. Сейчас ни у кого из них нет серьезных отношений, так почему бы не отправиться в совместное путешествие?» — сообщил инсайдер издания.

В ноябре 2023 года появились первые слухи о расставании пары. Затем Ирина Шейк была замечена в квартире Брэди в черном кожаном наряде. А в декабре того же года спортсмен забрал супермодель из ее отеля во время Art Basel в Майами. Знаменитости также были замечены во второй раз на эксклюзивной вечеринке Леонардо Ди Каприо.