Названы преимущества миниатюрного размера обуви

Если ваша ножка до сих пор помещается в детскую обувь, это не повод для комплексов. Тут радоваться надо. Прошли те времена, когда «нормальные» параметры женской стопы подразумевали размеры с 36 по 39. Теперь в тренде индивидуальность, непохожесть на остальных. К тому же миниатюрные размеры имеют ряд преимуществ. Помимо того, что смотрятся они в разы изящнее стандартных, так еще и выбор обуви для «золушек» сегодня поистине впечатляет. Стилист Анна Савельева перечислила еще несколько доводов в пользу «малогабаритной» стопы.

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1. Возможность купить симпатичную пару в детском отделе

Это раньше выбор моделей детской обуви был довольно ограничен. К тому же производители старались украшать туфли и сапоги орнаментом и деталями, не позволяющими «взрослым тетям» носить обувь для девочек. Оставалось отпарывать бантики, пайетки и другие опознавательные знаки. Сейчас ботинки и босоножки для малышей являют собой точные мини-копии обуви для взрослых. Выглядят они не менее стильно, и мало кто догадается, что вы приобрели новую пару в детском магазине.

2. Экономия

Если вы умудрились «урвать» туфли 34 размера в отделе женской обуви для взрослых, то, скорее всего, она досталась вам почти за бесценок. Размеры с 33 по 35 считаются неходовыми и разбираются значительно медленнее популярных. К середине каждого сезона магазины устраивают распродажи нерентабельной обуви. Порой скидки доходят до 50% и более, так что можно пополнить гардероб сразу несколькими симпатичными вариантами.

3. Утонченный внешний вид

«Такой размер ноги смотрится очень аккуратно и можно себе позволить самые смелые формы», — говорит стилист.

Одна и та же модель в разных размерах будет выглядеть по-разному. Весенние ботильоны на массивной подошве в сочетании с маленькой стопой составят более гармоничный дуэт, чем пара 40 размера, которая мгновенно утяжелит образ в целом. «Золушкам» можно выбирать обувь практически любой конфигурации, не боясь при этом выглядеть нелепо.

4. Приманка для мужчин

Крошечные туфли-лодочки или сапожки на женской ноге неизменно умиляют сильный пол. Девушки в миниатюрной обуви ассоциируются у мужчин с маленькими принцессами, которых нужно носить на руках и всячески оберегать. На контрасте с брутальным кавалером в ботинка× 43 размера вы будете всегда смотреться гармонично.

К слову, возможность «донашивать» симпатичные кроссовки и сандалии за дочкой — тоже приятный бонус. Детская стопа растет очень быстро, и обувь часто пылится в коробках за ненадобностью.