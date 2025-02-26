Голливудскую актрису Николь Кидман обвинили в злоупотреблении уколами красоты и пластикой. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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57-летняя Николь Кидман появилась на гала-вечере «Женщина года» по версии журнала TIME, который прошел 25 февраля в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на красной дорожке в нежно-розовом пышном платье, украшенном молочным кружевом. Знаменитость предстала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

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Читатели Daily Mail не оценили внешний вид артистки, обвинив ее в злоупотреблении пластикой.

«Каждый раз, когда я ее вижу, у нее новое лицо!», «Она выглядит неузнаваемой. Слишком много пластики», «Николь перенесла слишком много косметических вмешательств. Видимо, она добавила ботокс к сезону награждений», «Она что, надела маску для Хеллоуина?» — писали интернет-пользователи в комментариях.

Недавно Николь Кидман стала одной из героинь выпуска журнала W Magazine. На обложке актриса предстала в черном свитере, кружевных трусах, поясе и чулках. Она также надела массивное колье. Визажисты сделали знаменитости макияж с тенями и помадой, а стилисты уложили волосы.