Как создать сексуальный, но не вульгарный образ

Стоит быть внимательнее к подбору вещей.

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Тренды современности — это женственность, элегантность и минимум наготы, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» модельер Алина Фалеева.

«Девушка может быть сексуальной, но при этом не сильно вульгарной. Сейчас вульгарность не в моде, сейчас в моде женственность, элегантность и меньше голого тела. Если сейчас в моде кружева и прозрачность, то это не когда ты без бюстгальтера идёшь. Это всё должно быть скромно, прикрыто. А сейчас на подиуме есть тренд, пиковый на данный момент, — это нижнее бельё кружевное напоказ. Но мы же можем это кружево добавить в свой образ по-разному, можем надеть на шею повязку, в платье сделать вставки».

Ранее дизайнер рассказала о трендах 2025 года.