Белла Хадид поделилась фото в белье модного бренда

Супермодель Белла Хадид продемонстрировала фигуру в топе и ультракоротких шортах. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Белла Хадид показала бекстейдж со съемок для бренда одежды и белья Frankies Bikinis на ранчо. На одном из кадров супермодель была запечатлена в белом комплекте, который состоял из топа и микрошортов с кружевом. Манекенщица также надела светло-коричневые казаки, несколько колец и украшение на шею. Звезда подиумов позировала с макияжем и уложенными в локоны волосами.

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На днях Белла Хадид посетила вечеринку, организованную в честь ее сотрудничества с брендом Frankies Bikinis. Бизнесвумен появилась на закрытом мероприятии в черном облегающем лонгсливе с вышивкой, микрошортах, массивных серьгах и капроновых колготках. Манекенщица уложила волосы в локоны и сделала макияж с румянами, хайлайтером, черными стрелками и нюдовыми губами.

До этого Белла Хадид выложила в личный блог ролик, где примеряла несколько бикини и комплектов белья, в том числе коричневый вариант с леопардовым принтом. Звезда подиумов дополнила его черными кожаными чапами, длинными перчатками и платком на шею.