Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном виде появилась на публике. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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Папарацци заметили 28-летнюю манекенщицу у выхода из фотостудии в Беверли-Хиллз. Так, знаменитость предстала перед камерами в темно-синей футболке с надписью En Vogue и коричневых ковбойских сапогах. На размещенных кадрах видно, что Хадид решила не надевать штаны после рабочей съемки.

Однако в то же время можно заметить, что звезда примерила солнцезащитные очки люксового бренда Chanel и взяла с собой светло-коричневую сумку марки Balenciaga, выполненную из замши.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид приняла участие в откровенной съемке для бренда купальников Frankies Bikinis и порадовала фанатов.