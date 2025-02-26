Пластический хирург рассказала, что случилось с лицом Марины Анисиной

Пластический хирург Мадина Байрамукова назвала несколько процедур, которые помогут Марине Анисиной удержать молодость.

После появления в сети последних кадров супруги актера Никиты Джигурды Марины Анисиной, публика заговорила о том, что 49-летняя бывшая спортсменка сильно изменилась.

Так, портал «Страсти » отметил, что на внешности бывшей фигуристки отразился стресс, связанный с проблемами в семейной жизни.

Помимо прочего, считает пластический хирург Мадина Байрамукова, дело может быть в угасании функций яичников из-за возраста.

«В целом это характерно для женщин в возрасте от 40 до 50 лет. Это такой критический в плане изменений во внешности период»,— рассказала Байрамукова.

Врач дала Анисиной несколько советов, которые помогут сохранить красоту. В частности, чаще проводить процедуры, которые помогут коже восстановиться. Не лишним будет контурная пластика губ, которая поможет сделать их «сочными и наполненными».

Напомним, ранее жена Никиты Джигурды Марина Анисина опубликовала домашнее видео с актером. Так она хотела поддержать мужа после скандала, связанного с балериной Анастасией Волочковой.